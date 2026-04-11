Alarma en el oficialismo: la oposición se entusiasma con la aprobación de una interpelación a Manuel Adorni

En la sesión del miércoles en Diputados la oposición pidió distintos apartamientos de reglamento para presionar al jefe de Gabinete Manuel Adorni: desde interpelarlo y pedir una moción de censura hasta citarlo junto a Karina Milei por el caso $Libra. Para sorpresa de varios, consiguieron hasta 125 votos a favor contra 116 negativos en una de las votaciones. Si bien no les alcanzó -porque esos proyectos no estaban en el temario y necesitaban una mayoría especial- planean volver a la carga con una sesión pedida especialmente para eso.

La camporista Paula Penacca fue una de las primeras en pedir "citar al jefe de gabinete para que dé explicaciones sobre el viaje para deslomarse en Nueva York con su esposa". A su vez mencionó el viaje a Punta del Este y los créditos del Banco Nación.

"Mintió sobre quién pagó su viaje. Lo pagó Grandío, dueño de una productora que tiene más de un programa en la televisión pública, la que iban a cerrar igual que el Banco Nación pero antes muchos corrieron rapidito a pedir crédito a tasa subsidiada porque parece que hay que detonar el Estado, salvo cuando los que gobiernan se pueden servir de él", lanzó Penacca.

Ese pedido consiguió 124 votos afirmativos y 118 en contr a. Se mantuvieron fieles al Gobierno el PRO, la UCR y los tucumanos de Osvaldo Jaldo.

Pero se desmarcaron de LLA otros aliados como los catamarqueños, que responden a Raúl Jalil; también la radical bonaerense Karina Banfi -que ahora tiene un monobloque- mientras que todo Provincias Unidas, menos el rionegrino ex PRO Sergio Capozzi, votó a favor. Hubo 14 ausentes, entre ellos, la mayoría de los legisladores de Innovación Federal donde conviven legisladores que responden a gobernadores de Salta y Misiones entre otros.

Por su parte, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica solicitó apartamiento del reglamento para tratar distintos proyectos ligados a $Libra: para citar a Adorni y Karina Milei y otro incluso para que el propio Javier Milei dé respuesta sobre los llamados telefónicos y o mensajería, con Mauricio Novelli. Este paquete consiguió un número más: 125 afirmativos y quedó a solo cuatro votos de los 129 que habilitan el quórum y garantizan la mayoría absoluta, la mitad más uno del cuerpo.

“Sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”, aventuró Ferraro post votación.

Es que hubo dos ausentes de Unión por la Patria y Nicolás Massot y Marcela Pagano no llegaron a votar. Con ellos ya tendrían número.

En La Libertad Avanza quedaron sorprendidos y sumaron temores para abrir el recinto en el corto plazo. Sin embargo, aseguran que este fue el número sin que "la Rosada salga a jugar". Si el oficialismo entabla conversaciones creen poder frenarlo.

El socialista Esteban Paulón promovió directamente una interpelacion con moción de censura para Adorni , mucho más duro, y el número llegó a 122 afirmativos. "Si Adorni viene el 29 de abril le vamos a pedir los números del Quini Seis, porque tiene una suerte... Se encuentra con jubiladas que le prestan plata, todo".

"Se empieza a concretar la posibilidad de alcanzar quórum y al menos los emplazamientos para que los temas empiecen a tratarse en comisiones son viables", señaló un opositor. Además, creen que con las noticias de cada día el clima va a ir increscendo.

Pablo Juliano, de Evolución -que también pidió un emplazamiento- se quejó de sus ex socios de Cambiemos. "Pedimos emplazar a las comisiones para que se aboquen a tratar los pedidos de informes sobre el crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete y su alto nivel vida con dineros públicos. Pero LLA y muchos bloques que después lloran por la ley de Ficha Limpia lo protegieron. Son los mismos que impiden que el Congreso cumpla su rol de contralor para tratar la criptoestafa $Libra. Republicanos y democráticos selectivos", presionó.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín