Tragedia en Río Negro: un auto cayó a un canal de riego, quedó dado vuelta y murió su conductor

Un trágico episodio conmociona a la localidad de Cinco Saltos , en la provincia de Río Negro, donde se encontró a un hombre fallecido dentro de un auto dado vuelta y sumergido en un canal de riego, en la zona de La Parra.

Según informaron medios locales, el hecho fue advertido durante la mañana del lunes por personal de la Brigada Rural que se encontraba patrullando la zona. Los efectivos detectaron un vehículo sumergido en el agua, lo que motivó la inmediata intervención de los equipos de emergencia.

Bomberos voluntarios lograron acceder al Fiat Siena que se hallaba boca abajo, y constataron la presencia de un hombre sin vida en el asiento del conductor . La víctima se encontraba con el vidrio bajo, y parte de sus piernas sobresaliendo por la ventana.

Más tarde, se pudo establecer que el vehículo está registrado a nombre de Fernando Javier Luquez, de 43 años , con domicilio en la ciudad de Cipolletti. Si bien restan pericias para la confirmación oficial, las primeras hipótesis indican que el conductor sería del propio titular del vehículo.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de turno, que intenta reconstruir cómo fue la mecánica del hecho. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se busca determinar si se trató de un accidente o si pudo haber existido intervención de terceros.

Fuente: Clarín