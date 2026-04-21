El Gobierno dio de baja a otras cuatro prepagas: cuáles son las nuevas empresas rechazadas

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud , dio de baja otras cuatro prepagas al oficializar su rechazo a la inscripción definitiva como prestadoras con el argumento de que no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.

De esta manera, en el marco de un plan de depuración del padrón de agentes, el Gobierno le rechazó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres .

"Con esta medida son 166 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado ", informó el Ejecutivo.

En marzo pasado, había dado de baja a 10 prepagas. En lo que va del año ya son 50 las empresas a las que la Superintendencia de Servicios de Salud lñe rechazó la inscripción definitiva.

"Esta decisión se tomó en el marco del reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para los Agentes del Seguro de Salud", informó el Gobierno.

En la práctica, lo que hace la Superintendencia es iniciar un procedimiento para rechazar la inscripción definitiva en el registro de prepagas, al mismo tiempo que da de baja el registro provisorio que tenían esas mismas empresas.

"La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado, de las siguientes entidades: - SU MEDICINA ASISTENCIA S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4) - INSTITUTO PANAMERICANO DE SALUD S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0) - IMEDICAL S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1) - SERES (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)", publicó el Gobierno este martes en el Boletín Oficial.

Desde el inicio de la gestión libertaria, la SSS, a través de diversos edictos, fue cumpliendo con su premisa de depurar el padrón para asegurar que "refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”.

El último listado de prepagas rechazadas por la SSS incluía a Círculo Médico de San Luis; Círculo Médico de Bragado; Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima; Protección Médica SRL; ECSA Salud; Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina; And the Yellow Too S.A.; Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario; Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

Fuente: Clarín