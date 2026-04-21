Córdoba: trataron de robarle a un influencer que viajaba en moto y quedó todo registrado en su cámara

Un influencer cordobés registró en primera persona el momento en que intentaron robarle mientras circulaba en moto por la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en el barrio Villa Marqués de Sobremonte y las imágenes, captadas por la cámara con la que grababa contenido para redes sociales, se viralizaron rápidamente.

La víctima es Ariel Pereyra, conocido en redes como “Cordobés en ruta”, quien realizaba un motovlog cuando un joven comenzó a seguirlo durante varias cuadras con la intención de arrebatarle el celular.

Sin advertir lo que ocurría detrás suyo, el influencer continuó su recorrido hasta que, en una esquina, el atacante se abalanzó sobre él e intentó quitarle el dispositivo.

El intento de asalto ocurrió a plena luz del día. Según se observa en el video, el delincuente lo persiguió en silencio durante varios minutos y aprovechó que la moto circulaba a baja velocidad para acercarse.

Finalmente, no logró concretar el robo, en parte porque el teléfono estaba sujeto a un soporte en el vehículo.

Tras el ataque, el joven aceleró para escapar y logró alejarse del agresor. Durante la huida, incluso se cruzó con un patrullero policial, al que alertó sobre lo sucedido. Luego radicó la denuncia y, gracias a la viralización del video y al testimonio de vecinos, se pudo identificar al presunto autor, que sería menor de edad.

Las imágenes generaron fuerte impacto en redes sociales. El propio influencer expresó su preocupación al ver la secuencia: aseguró que no se había dado cuenta de la persecución en el momento, y advirtió que la situación podría haber terminado de otra manera.

Fuente: Clarín