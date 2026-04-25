Top 14 de URBA: Hindú le ganó en la última jugada a SIC y Newman venció a Champagnat en el duelo colegial

Este sábado, el Top 14 de la URBA continuó con una sexta fecha apasionante, que dejó cambios en la tabla. En el duelo más esperado, Hindú se impuso en la última acción por 32-31 a SIC en Boulogne, mientras que Newman goleó en el clásico a Champagnat , por 47-8 , y se mantiene en lo alto de las posiciones.

CASI remontó también en el final ante Los Tilos por 33-31 ; Regatas Bella Vista se hizo fuerte como visitante frente a Buenos Aires Cricket & Rugby ; CUBA goleó por 41-17 a Atlético del Rosario , y también Belgrano Athletic ganó por primera vez, con un 28-19 a La Plata .

El gran partido de la fecha estuvo en Boulogne, donde Hindú se impuso por 32-31 sobre SIC, en la última del partido, en un duelo entre el puntero y el escolta que respondió a las expectativas. Fue un encuentro de alto ritmo, cambiante y muy parejo, con diferencias mínimas durante todo el desarrollo. En ese contexto, el conjunto de Don Torcuato mostró su carácter en el cierre y lo definió en la última jugada con un try de Santino Amaya , en una acción nacida desde el empuje de los forwards.

Más allá de lo ajustado del resultado, Hindú confirmó su condición de líder, sacó una ventaja importante y dio un paso clave en la construcción de su candidatura. Mientras que SIC, que también llegaba invicto, dejó una buena imagen, pero resignó la cima y quedó empatado como perseguidor.

Newman, por su parte, ratificó su gran presente con una contundente victoria por 47-8 sobre Champagnat en Benavídez, en el clásico. El equipo local marcó diferencias claras desde el inicio, con dominio en las formaciones fijas y una actuación determinante de Gonzalo Gutiérrez Taboada , autor de 22 puntos . La amplitud del resultado reflejó la distancia entre uno y otro en la actualidad: el Bordó se consolida como uno de los principales perseguidores de la punta, mientras que Champagnat, recién ascendido esta temporada, a pesar de su arranque competitivo, mostró dificultades ante rivales de mayor jerarquía.

En San Isidro, CASI logró sostenerse en la pelea alta con un ajustado triunfo por 33-31 frente a Los Tilos, en un partido muy cambiante. La Academia volvió a exhibir momentos de buen juego y efectividad con el pie, aunque también evidenció ciertas irregularidades que mantuvieron el resultado abierto hasta el final. De todos modos, el equipo logró imponerse y mantenerse entre los principales aspirantes, con cinco triunfos, mientras que Los Tilos confirmó que puede competir de igual a igual en la zona media del torneo.

Regatas Bella Vista continúa afirmándose como una de las sorpresas del certamen y volvió a ganar fuera de casa, la segunda en el torneo, esta vez por 32-26 ante Buenos Aires C&RC. Con una propuesta basada en la fortaleza física y el dominio de las formaciones, el conjunto visitante supo sostener la ventaja y escalar en la tabla. Buenos Aires, en tanto, mostró pasajes competitivos, pero sigue sin encontrar regularidad para dar el salto.

En Tortuguitas, Los Matreros consiguió una victoria valiosa por 23-18 sobre Alumni, en un encuentro muy equilibrado. El conjunto visitante aprovechó mejor los errores y se sostuvo en la eficacia para sumar puntos importantes que lo mantienen en una posición expectante en la mitad de la tabla. Alumni, por su parte, continúa alternando rendimientos — sumó su tercera derrota consecutiva — y no logra consolidarse.

CUBA, en Villa de Mayo, logró finalmente su primera victoria en el torneo al imponerse por 43-17 sobre Atlético del Rosario. El equipo local mostró una clara mejoría, sobre todo en el complemento, y capitalizó sus oportunidades para cortar la racha negativa y sumar su primera victoria en el torneo . Para el conjunto rosarino, en cambio, la derrota profundiza un presente irregular.

Por último, Belgrano Athletic también pudo salir del fondo al vencer por 28-19 a La Plata y conseguir su primer triunfo en el certamen . El equipo de Virrey del Pino mostró una reacción en el segundo tiempo que le permitió revertir el desarrollo y sumar un resultado necesario para empezar a cambiar su panorama, mientras que La Plata continúa en la parte baja sin poder afirmarse, con apenas un triunfo.

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

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Fuente: La Nación