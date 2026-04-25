Horror en Villa Ballester: encontraron cinco fetos en una clínica privada e investigan una posible red de apropiación de bebés

Una nena de 12 años desapareció en Santiago del Estero. La chica estaba embarazada luego de un abuso. La rastrearon hasta una clínica de Villa Ballester , donde la policía la encontró junto a su madre e hizo un hallazgo macabro a más de mil kilómetros de donde se inició el caso: al menos cinco fetos metidos en bolsas de consorcio. Investigan una posible red de trata de personas y venta de bebés.

La denuncia fue radicada en Santiago del Estero, donde desapareció la nena de 12 años, que transitaba la semana 32 de un embarazo producto de un abuso sexual. La justicia santiagueña alertó a las autoridades nacionales, lo que desencadenó una investigación interprovincial, que continuó, a su vez, a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense.

El operativo de inteligencia dio con la menor y su madre en Villa Ballester, en la Clínica Santa María . Los investigadores manejaron dos hipótesis desde entonces: que la niña fue llevada hasta allí para que se le practicara una interrupción de embarazo o que se trataba de una maniobra de apropiación ilegal del bebé por nacer.

Cuando llegó la Policía, el director médico de la clínica negó que la menor estuviera internada en ese centro de salud. Sin embargo, tanto la chica -que ya había parido- como su madre fueron encontradas luego en el lugar. La madre de la niña dijo que no sabía si el bebé había sobrevivido al parto. Pero lo peor siguió con el paso de la pesquisa.

Al inspeccionar el depósito de residuos de la clínica, encontraron cinco fetos humanos, todos sin vida, metidos en bolsas de consorcio . A su vez, todos presentaban signos de desmembramiento. Sobre esto último, las autoridades policiales señalan ese material como una pista de que esas prácticas eran habituales en la Clínica Santa María.

Además, la Bonaerense se incautó de documentación manuscrita con registros internos y otras anotaciones.

Sin embargo, para cuando el Juzgado Federal de Tres de Febrero dictó el allanamiento de urgencia, ni la niña ni su madre estaban ya en la clínica. Por eso las autoridades policiales se centraron en retener a uno de los empleados y varios directivos.

Ahora la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Martín inició una causa por averigüación de ilícito para determinar el destino del hijo de la nena de 12 años encontrada a más de mil kilómetros de su casa.

También evalúa la posible comisión de delitos relacionados a la trata de persona y la sustracción y venta de menores por parte de personal de la clínica de Villa Ballester.

Fuente: Clarín