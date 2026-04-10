Testimonios en la pantalla

“Bombardier Blood” es un documental estadounidense de 2020, dirigido por Patrick James Lynch, que cuenta la voluntad, y la hazaña, de Chris Bombardier, el primer hemofílico que subió hasta el Everest (y otras cuantas cumbres más). El filme tiene dos vertientes: por una parte, explica cómo a la madre le advirtieron -al descubrirse la enfermedad- sobre todo lo que su hijo no podría hacer. Y, luego, la pelea por mover límites. Pero también expone las diferencias que existen entre los países desarrollados que pueden brindar buena atención médico y los más pobres, como Nepal, donde está el Everest. Allí, la gente con hemofilia vive una realidad mucho más dura.

Otro filme a destacar es “La historia de Ryan White”, de 1989, basada en la vida de un adolescente que murió un año después. Hemofílico, se contagió de sida por un concentrado y en 1985 le impidieron seguir sus estudios en Indiana. Luego de una controversia pudo continuar, pero usando cubiertos descartables en la cafetería. Su lucha inspiró a romper prejuicios: todos, no sólo los gays, podían contraer sida.

Fuente: Clarín