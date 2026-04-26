Sturzenegger justificó los despidos en el Servicio Meteorológico: “Los millones de dólares que requieren esos sueldos es dinero que pagan otras familias”

Luego de que el Gobierno despidió a 140 personas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , en el marco de un programa de "optimización de recursos", el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , justificó las desvinculaciones. “Los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos es dinero que pagan otras familias”, argumentó y detalló las razones técnicas de la decisión.

El funcionario brindó explicaciones en un extenso mensaje en X donde habló de la necesidad de modernizar el SMN a instancias de despedir personal con el fin de optimizar los recursos económicos. “ ¿Debiera el gobierno y el ejército impulsar esta modernización? Sin duda . Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas no sólo para el ejército sino para la población civil”, se preguntó y respondió al mismo tiempo.

En ese sentido, reconoció que “siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno” . “Es una preocupación que siempre hay que tener. Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y por ende su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares”, justificó.

“Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta”, continuó con su argumento respecto a los 140 despedidos del Servicio Meteorológico Nacional.

Tal como publicó Clarín , fuentes del Ministerio de Defensa, que tiene bajo su órbita el SMN, habían afirmado que los despidos habían sido en su mayoría de personas contratadas como monotributistas y algunos "ñoquis", tal como definieron. Sostuvieron a su vez que no se pagarán indemnizaciones , por lo cual no implicaría un gasto extra para el Estado. "No hay meteorólogos entre los despedidos. No se pone en peligro el sistema del Servicio Meteorológico", resaltaron desde el Gobierno. Sin embargo, ATE afirmó que entre los despedidos sí figuraban meteorólogos.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos. El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH

El mensaje de Sturzenegger contó también con una explicación técnica para justificar los despidos. De acuerdo al relato del ministro, el SMN cuenta con 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos.

“Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones- se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología . La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”, detalló.

El funcionario continuó con su explicación, no sin alguna ironía: “Como los datos hay que recogerlos con frecuencia horaria se necesitan unas 5 personas por estación (en promedio hoy hay 7) . Esas personas recogen los datos en planillas papel, que luego vuelcan en un sistema computacional DOS para enviar al meteorólogo (sí, ese de tilde verde que supimos conocer en los albores de la computación)”.

En ese marco, consideró como un “absurdo” mantener el sistema anterior si “los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”.

“Es decir que podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas ”, añadió.

Sturzenegger afirmó que “son pocas las oportunidades tan obvias donde se puede mejorar y ahorrar tanto al mismo tiempo. Y se trata de mejorar mucho y ahorrar mucho”.

El ministro aprovechó también para criticar las gestiones anteriores en el Ministerio de Defensa por no avanzar con este tipo de modificaciones. “Lo otro que me pregunto es, ¿qué hicieron todos los ministros de defensa anteriores, que tuvieron que venir @luispetri y @TGCarlosPresti a poner un poco de racionalidad en esto? ”, indicó.

Para Sturzenegger, existió “desidia” respecto a este tema que, consideró, tuvo como consecuencias haber dejado a la población “más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos”. “Basta mencionar La Plata o Bahía Blanca para entender que no se trata de un tema menor”, ejemplificó.

“En fin… una historia increíble. Por suerte viene la presidencia de @JMilei a poner un poco de orden en este tema para el bienestar y seguridad de todos los argentinos. VLLC!”, concluyó.

Fuente: Clarín