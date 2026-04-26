Acusan a una docente de plástica por ejercicio ilegal de la medicina: recetaba medicamentos y llegó a firmar actas de defunción

Una docente de plástica es intensamente buscada por la Policía de Chaco tras descubrirse que se hacía pasar por médica y que atendía en al menos dos hospitales de esa provincia. Según se indicó, llegó a recetar medicamentos y a firmar actas de defunción y podría estar involucrada en la muerte de pacientes . Ya se hicieron varios allanamientos, pero la mujer no aparece y creen que podría haber huido hacia Formosa.

La causa contra Lidia Mabel Ojeda , de 43 años, inició a partir de las sospechas de una enfermera , que notó irregularidades en los conocimientos de la supuesta médica y decidió avisarle a Alfredo Acuña, el director del Hospital "Dr Emilio Rodríguez" del hospital de Quitilipi, en el que ambas trabajaban. Rápidamente, otros profesionales del centro asistencial se sumaron a los cuestionamientos y el jefe del sanatorio transmitió las inquietudes a su superior, el director de Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila.

Al verificar los datos de la supuesta médica, Di Núbila se encontró con algo insólito: según el Ministerio de Salud Pública, la matrícula MP 6822, con la que Ojeda atendía a los pacientes, pertenecía en realidad a otro profesional , el doctor Horacio Daniel Vázquez. Por ese motivo, decidió hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales.

Junto a su presentación, el director de Zona Sanitaria II aportó además fotocopias certificadas de actuaciones electrónicas del hospital de Presidencia de La Plaza, copia del libro de la guardia del Hospital de Quitilipi y copias de derivaciones al Hospital 4 de Junio, que habían sido autorizadas y firmadas de puño y letra por la mujer investigada.

A partir de la denuncia se activó un operativo de búsqueda para intentar ubicar a Ojeda, a quien en su provincia ya llaman "la Rímolo chaqueña" . Sin embargo, apenas el caso se hizo público, la falsa médica se esfumó. Según informó Diario Norte , este viernes, personal de la División Investigaciones Complejas del Interior de Sáenz Peña hizo un allanamiento en una vivienda del barrio San Cayetano en donde supuestamente vivía la mujer, pero no la encontraron.

Lo que los investigadores si hallaron en el lugar fueron elementos vinculados a tareas sanitarias , entre ellos agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, sondas urinarias, jeringas, vías, un set de infusión intravenosa, uniformes de enfermera, chaquetas médicas y documentación relacionada con pacientes.

Al misterio por el paradero de la mujer se suman los pocos datos que se conocen sobre su vida privada. Apenas se sabe que es profesora de artes plásticas y que, aunque habría nacido en Paraguay, vivió gran parte de su vida en Formosa. Es por ese motivo que los investigadores creen que, tras la viralización del caso, podría haber huido hacia la provincia de Gildo Insfrán.

A partir de la investigación, también se supo que la mujer prestaba servicios de guardia en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza , al menos desde 2024. Según indicaron fuentes judiciales, durante ese tiempo la mujer habría firmado al menos nueve actas de defunción . Además, recetó medicamentos sin tener autorización.

Por ese motivo, la falsa médica enfrenta ahora una causa por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Además, es investigada por la muerte de al menos una persona a quien habría atendido en el hospital "Dr Emilio Rodríguez" de la ciudad de Quitilipi.

Luego de conocerse su desaparición, la fiscalía en turno de Sáenz Peña a cargo de Gustavo Valero ordenó su aprehensión provincial y el trámite de captura nacional. En las últimas horas se supo que también se ordenó un pedido de captura internacional.

Fuente: Clarín