Solidaridad en acción

El sábado 9 de mayo se realizará una nueva carrera solidaria por los jóvenes con cáncer de Argentina. El evento tendrá lugar de 10 a 12.30 horas y será organizado la Fundación Natalí Dafne Flexer junto AIMS Internacional, en la pista de atletismo del Club de Amigos en la Av. Figueroa Alcorta 3885, de la ciudad de Buenos Aires. El total de lo recaudado será destinado al sostenimiento del Programa de Atención Integral que la Fundación brinda de manera gratuita a 2800 niños, adolescentes y jóvenes con cáncer y sus familias cada año.

Los participantes podrán correr o caminar con un objetivo común. Cada vuelta sumará en un contador compartido para alcanzar una distancia equivalente a la que separa La Quiaca de Ushuaia, un total de 4505 km. De este modo simbólico se reclamará que cada niño, adolescente y joven con cáncer del país tenga la posibilidad de acceder al tratamiento adecuado, en tiempo y forma, con la mejor calidad de vida posible.

Además del evento, la fundación organizadora sostiene desde hace décadas un trabajo continuo de acompañamiento integral. La carrera aparece, en ese marco, como una instancia de visibilización de la problemática y financiamiento. El dinero recaudado será destinado a programas de asistencia que incluyen apoyo médico, psicológico y social para miles de familias en todo el país.

En Argentina, cada año, aproximadamente 2000 niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer. El 70% de ellos podrá curarse si accede al diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y apoyo psicosocial de manera inmediata. De este modo, la propuesta de la carrera es que cada vuelta tenga el poder simbólico para convertirse en un gesto político y afectivo.

La fundación ofrece de manera gratuita apoyo psicológico, contención emocional, libros informativos y recreación a más de 2.800 chicos con cáncer y sus familias por año. En Argentina, cada año, aproximadamente 2000 niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer. El 70% de ellos podrá curarse si accede al diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y apoyo psicosocial de manera inmediata.

La carrera solidaria tendrá lugar el sábado 9 de mayo de 10 a 12.30 hs. Se realizará en la pista de atletismo del Club de Amigos. La meta será lograr, entre todos los participantes, llegar a las 11.262 vueltas (4505 km) alrededor del circuito, el equivalente a la distancia entre La Quiaca y Ushuaia. Los fondos recaudados serán destinados al sostenimiento del Programa de Atención Integral que la Fundación brinda gratuitamente a niños, adolescentes y jóvenes con cáncer y sus familias.

Fuente: TN