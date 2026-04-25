Hay alerta amarilla por tormentas en tres provincias para hoy, sábado 25 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 25 de abril en algunas zonas de San Luis , Córdoba y Santa Fe .

Por otro lado, Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias , nevadas y vientos fuertes , mientras que en la zona cordillerana de Río Negro rige también una alerta por nevadas.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por caída de granizo, abundantes lluvias en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas de hasta 70 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

La zona cordillerana de Chubut será afectada durante la tarde por lluvias de variada intensidad , algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados en forma local.

En niveles mas altos las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o aguanieve.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm , pudiendo ser superados en forma puntual.

Se espera que la precipitación sea en forma de lluvia o aguanieve en las zonas mas bajas.

El sur de Chubut será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h , y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h , pudiendo ser superadas localmente.

Mientras que sobre, sobre el resto del área de cobertura se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h , y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h , pudiendo ser superadas localmente.

Fuente: TN