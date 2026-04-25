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Hay alerta amarilla por tormentas en tres provincias para hoy, sábado 25 de abril

Redacción CNM abril 25, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 25 de abril en algunas zonas de San Luis , Córdoba y Santa Fe .

Por otro lado, Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias , nevadas y vientos fuertes , mientras que en la zona cordillerana de Río Negro rige también una alerta por nevadas.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por caída de granizo, abundantes lluvias en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas de hasta 70 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

La zona cordillerana de Chubut será afectada durante la tarde por lluvias de variada intensidad , algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados en forma local.

En niveles mas altos las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o aguanieve.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm , pudiendo ser superados en forma puntual.

Se espera que la precipitación sea en forma de lluvia o aguanieve en las zonas mas bajas.

El sur de Chubut será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h , y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h , pudiendo ser superadas localmente.

Mientras que sobre, sobre el resto del área de cobertura se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h , y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h , pudiendo ser superadas localmente.

Fuente: TN


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