Arthur Schopenhauer, filósofo: “El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos”

Hay frases que, aunque breves, logran condensar ideas profundas sobre la vida . “El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos”, afirmó Arthur Schopenhauer para explicar una tensión central: qué parte de nuestra vida depende de lo que nos toca y cuál de lo que hacemos con eso .

Frente a visiones extremas —todo es suerte o todo es esfuerzo—, su planteo es claro: existen factores que no elegimos, pero también decisiones que sí nos pertenecen .

La metáfora de las cartas es directa. En cualquier juego, hay algo que no depende del jugador: las cartas que recibe . Ese punto de partida puede ser favorable o adverso, pero no se puede modificar.

Sin embargo, lo que viene después cambia todo. Las decisiones, la estrategia y la capacidad de adaptación son las que terminan definiendo el resultado.

Schopenhauer traslada esta lógica a la vida: no elegimos el contexto en el que nacemos ni muchos de los eventos que atravesamos , pero sí tenemos margen para decidir cómo responder.

No se trata de hacer movimientos perfectos, sino de algo más concreto: entender el contexto y actuar en función de él .

También hay un punto clave: no todas las manos se ganan , pero cada decisión influye en lo que viene después.

Más allá de lo filosófico, la frase propone una idea práctica: no quedar atrapado en lo que no depende de uno, sino enfocarse en lo que sí .

Fuente: TN