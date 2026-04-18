Sin Mascherano y con un doblete de Messi, Inter Miami volvió a la victoria en la MLS

Inter Miami volvió a la victoria por la Major League Soccer (MLS). Luego de dos empates como local, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos tras la salida de Javier Mascherano venció 3-2 a Colorado Rapids en el estadio Empower Field at Mile High. Lionel Messi marcó un doblete y fue la figura de la cancha.

¡GOLAZO de Leo Messi! Rapidez, amague, técnica, encuadre y definición perfecta para el desempate a favor de @InterMiamiCF . Las cosas del 🐐🇦🇷. pic.twitter.com/hMucNPD0yl

¡Empate parcial en Colorado! GOOOL de Yapi, quien anota con una jugada que pasa entre las piernas St. Clair a favor de @ColoradoRapids . pic.twitter.com/AfAbyeYeVp

¡GOOOOL de Rafa Navarro🇧🇷! Velocidad, técnica y clase en esta anotación a favor de @ColoradoRapids . Es el sexto gol de Navarro Leal esta temporada. pic.twitter.com/GYYbYogKMI

Germán Berterame strikes for his first @InterMiamiCF goal 🇲🇽 pic.twitter.com/jNbA3wtij3

¡GOOOOL de Leo Messi! El 🐐🇦🇷 anota desde el punto penal: abajo y al centro. El primero del partido de @InterMiamiCF en Colorado. El sexto gol de Messi en el torneo. pic.twitter.com/uZ1RSBGmsr

El once está listo 📋✨ pic.twitter.com/I0EL8QR0N0

𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 🆚: Inter Miami CF 🏟️: Empower Field at Mile High ⏰: 2:30 PM MT 📺: https://t.co/zNwrOSuihJ 📱: https://t.co/qnwufK32Nr 📻: @AltitudeSR , @KCTicoSports 📰: https://t.co/6iW8lGJczz 🤝: @MyKingSoopers pic.twitter.com/UPgrRXmX6c

Mat Wells se inclinó por Zack Steffen; Kosi Thompson, Rob Holding, Lucas Herrington; Paxten Aaronson, Hamzat Ojediran, Joshua Atencio, Wayne Frederick; Dante Sealy, Rafael Navarro y Darren Yapi.

Los once elegidos por Hoyos serán Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Lionel Messi y Germán Berterame.

El reemplazante de Mascherano hace poco habló de su vida con Clarín. Tras una infancia dramática a nivel familiar, salió adelante y se dedicó al fútbol. Guarda un privilegio: fue invitado al casamiento de Maradona y al de Messi. LA NOTA COMPLETA.

La semana de Inter Miami CF estuvo atravesada por una noticia inesperada: la renuncia de Javier Mascherano. El exmediocampista anunció el martes su salida del club por motivos personales y cerró así su ciclo al frente del equipo.

Horas más tarde, el propio Mascherano explicó su decisión en un comunicado. “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, dondequiera que esté, seguiré deseándole al club lo mejor en el futuro”, expresó el Jefecito.

El argentino deja el club habiendo dirigido 67 partidos (37 PG; 16 PE; 14 PP), consiguiendo el tan ansiado título de la MLS Cup a finales del año pasado cuando Inter Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps en la gran final.

Fuente: Clarín