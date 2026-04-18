Enzo Fernández y un amargo regreso en Chelsea: derrota y pedido de cambio por lesión

Desde que regresó tras los amistosos con la selección argentina en la Bombonera, los días de Enzo Fernández en Chelsea pasaron entre sobresaltos e inconvenientes. Las buenas noticias se hacen esperar. Primero se encontró con la suspensión de dos partidos que le aplicó la entidad londinense por declaraciones en las que manifestaba su predilección por vivir en Madrid, lo que fue leído como un guiño a Real Madrid. Y en el día de su reaparición en la cancha, un calambre en la pierna lo llevó a pedir el cambio a dos minutos del final.

La marginación del mediocampista argentino coincidió con el desplome del equipo que se extendió este sábado, con la cuarta derrota consecutiva por la Premier League . En Stamford Brigde, donde antes del encuentro un grupo de hinchas hizo manifestaciones en contra de los propietarios del club (la empresa BlueCo), Manchester United se impuso 1-0 y complicó las aspiraciones de Chelsea de entrar en los puestos de clasificación a la Champions League.

Unos minutos antes de solicitar el cambio, Fernández ya había mostrado una molestia física, que se agudizó al hacer un pique al área para buscar un cabezazo. Cayó fuera de la línea final, dio muestras de dolor y enseguida hizo señas al banco. Un signo alentador es que se retiró por sus medios, yendo al trote hacia la línea central.

Chelsea no dio un parte oficial sobre la lesión. Consultado el entrenador Liam Rosenior, expresó: “Creo que fue en su pantorrilla. Espero que haya sido un calambre, lo necesitamos para el martes [ante Brighton].”

Finalizada la suspensión, Chelsea no le devolvió a Enzo la cinta de capitán que le hubiera correspondido por la ausencia del lesionado Reece James. En lo que se interpretó como otro mensaje del club, el capitán fue Moisés Caicedo, que en la semana renovó contrato hasta 2033. Fue un reconocimiento al compromiso del volante central ecuatoriano, mientras la relación del volante argentino con Chelsea transita entre la desconfianza y mensajes de dudosa autenticidad. Minutos antes del encuentro, Rosenior se refirió a Enzo como si la inhabilitación se la hubieran impuesto desde afuera: “Hemos echado de menos todo de él: su carácter, su calidad en el control de la pelota, su empuje para ganar. Es una parte enorme del equipo, y es genial tenerlo de vuelta.”

Jamie Carragher, exfutbolista de Liverpool y comentarista en la TV británica, cuestionó la quita de la capitanía a Fernández: “No puedes simplemente sacarle la cinta a un jugador como Enzo y pensar que no habrá consecuencias. El liderazgo se trata de confianza. Una vez que empiezas a quitársela, creas incertidumbre… y la incertidumbre destruye a los equipos. Para mí, esto parece un lío. Y cuando las cosas empiezan a complicarse en un club como el Chelsea… rara vez terminan bien".

Con Andrey Santos en el banco, Enzo arrancó desde una posición más retrasada, si bien su conocido despliegue le permitía incursionar enseguida en campo rival apenas el equipo recuperaba la pelota. Sus intervenciones en tres cuartos de campo siempre son agresivas: o busca el pase profundo o el espacio para el remate de media distancia.

Chelsea viene sufriendo bajas en el ataque. Sin el lesionado João Pedro -goleador del equipo en la Premier, con 14 tantos-, a los 16 minutos se quedó sin el extremo Estevão, que salió con una molestia muscular. Lo reemplazó Alejandro Garnacho .

Enzo pasó a comandar la mayoría de los ataques. Filtró un pase para Palmer, derribado cuando entraba al área, pero el árbitro no vio penal. El argentino dejó en la barrera un tiro libre frontal y un par de minutos después, tras un giro entre Casemiro y Mazraroui, cruzó un disparo que salió junto a un poste.

El dominio y las llegadas eran de Chelsea, mientras Manchester United achicaba espacios en su campo y salía de contraataque, generalmente conducidos por la clarividencia y el buen toque de Bruno Fernandes, gestor de la acción para la definición de Matheus Cunha en el 1-0.

The #Chelsea fans’ protest towards the BlueCo ownership pre-match. 🎥 @SamJDean pic.twitter.com/ZVA7TjJ1lf

Entre la ansiedad y la falta de precisión en la última puntada, Chelsea se frustró con los cabezazos de Delap y Fofana en el travesaño. La impotencia arroja datos concluyentes: las cuatro derrotas en fila fueron sin marcar goles, algo que no le sucedía desde hacía 28 años.

Lo de Enzo Fernández seguirá dando que hablar fuera del campo. De su parte, más allá de que tiene contrato hasta 2032, hay un reclamo de mejora salarial insatisfecha , como lo dejó en claro Javier Pastore, integrante de la agencia que lo representa: “Empezamos a hablar alrededor de diciembre o enero, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Como al contrato de Enzo le quedan seis años, decidimos no renovarlo porque las condiciones no eran las adecuadas ni para nosotros ni para el jugador. Teniendo en cuenta lo que Enzo es capaz de hacer hoy, merece mucho más de lo que gana actualmente”.

Las recomposiciones salariales dependen de los mayores ingresos que depararía el ingreso a la Champions League, objetivo que hoy no se está alcanzando. Chelsea no tiene entre sus prioridades transferir a Enzo, por cuyo pase pagó 121 millones de euros. En la semana, durante el Congreso Mundial de Deportes realizado en Los Ángeles, el copropietario Behdad Eghbali fijó la política del club: “La meta es conservar a nuestros mejores jugadores. Lo estamos haciendo y no tenemos intención de reconstruir el equipo cada tres o cuatro años ”.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación