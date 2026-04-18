La verdad detrás de la enemistad más resonante de Hollywood: Zendaya y Sydney Sweeney

El brillo de Hollywood esconde grietas profundas; y hoy, el foco mediático se posa sobre la relación entre Zendaya y Sydney Sweeney . Ambas actrices alcanzaron la cima gracias a Euphoria (2019), el drama juvenil de HBO que marcó a una generación y que hoy revoluciona a todos con su tercera entrega. Sin embargo, el compañerismo de los primeros años se transformó en una competencia feroz que trasciende la pantalla .

La premiere en Los Ángeles de los nuevos episodios de la ficción creada y dirigida por Sam Levinson dejó evidencias irrefutables. Sweeney llegó temprano, posó frente a los fotógrafos y conversó con el resto del elenco, mientras que Zendaya apareció varias horas después . La protagonista de Duna (2021) evitó cualquier contacto visual con su compañera de reparto. No hubo fotos juntas ni saludos cordiales. Además, los periodistas presentes confirmaron una restricción estricta: el equipo de prensa prohibió preguntas sobre la relación entre ambas .

Pero, ¿cuál fue el quiebre de una relación que parecía ser cercana? Uno de los pilares del conflicto está directamente relacionado con sus respectivos pensamientos políticos. Diversas fuentes cercanas a la producción señalan que Zendaya, firme defensora de causas progresistas, habría tomado distancia luego de que Sydney se mostrara en 2022 durante la celebración de los 60 años de su madre con gorras bajo la frase “Blue Lives Matter” o “Make America Great Again” (que en realidad decían “Make Sixty Great Again”), lema partidario de Donald Trump .

Sin embargo, aquel no sería el único motivo que las llevó a distanciarse. Según informantes del set, existió un malestar profundo por la actitud de Sweeney hacia Tom Holland, pareja de Zendaya . Los rumores indican que Sydney mostró un interés excesivo hacia el actor durante sus visitas al rodaje.

En ese sentido, es que la producción de la tercera temporada enfrentó grandes desafíos logísticos. Para evitar momentos incómodos, los responsables del show organizaron esquemas de filmación separados . Durante meses, los caminos de ambas apenas se cruzaron en los sets de HBO.

Mientras Levinson guarda silencio absoluto sobre el tema, el público analiza cada gesto en las redes sociales. Ya no existen “ likes ” ni comentarios de apoyo mutuo. El silencio digital es, quizás, la prueba más clara de este quiebre .

Otra de las razones se remontaría a 2022, cuando Sweeney ventiló sus quejas sobre los bajos sueldos en Hollywood . La actriz afirmó que la actuación no cubría sus gastos básicos en Los Ángeles y justificó así sus múltiples contratos publicitarios. Sus palabras generaron un sismo interno. Zendaya, quien además ejerce como productora, habría considerado estas declaraciones como poco éticas . No obstante, mientras Sweeney pedía más dinero, su compañera cerró un acuerdo por un millón de dólares por episodio, lo que aumentó aún más la distancia entre las dos.

La controversia coincide con el esperado regreso de Euphoria . La tercera temporada llegó a la pantalla de HBO Max el domingo 12 de abril. La nueva entrega, la cual presenta un salto temporal de cinco años respecto al cierre anterior, sitúa a Rue, Cassie y al resto de los personajes en su ingreso a la adultez tras el fin de la secundaria . Los conflictos escolares quedan atrás y dan paso a dilemas mucho más oscuros y complejos en la vida de los protagonistas.

Zendaya retoma su papel como Rue Bennett , interpretación que le otorgó dos premios Emmy en el pasado, mientras que Sydney Sweeney vuelve como Cassie Howard , una de las figuras más polémicas y comentadas de la ficción.

Fuente: La Nación