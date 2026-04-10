“Sin intervención de terceros ni indicios de instigación”: qué pasó con Maitena, la adolescente de 14 años muerta en Merlo

La desaparición de Maitena (14) conmocionó a Merlo. La buscaban desesperadamente desde este miércoles a la mañana, cuando no entró a la escuela secundaria N° 16 Manuel Belgrano. Según reconstruyeron los investigadores, la adolescente se subió al tren en la estación local, con sentido a Lobos y bajó en General Las Heras, cerca del final del recorrido.

Las primeras versiones -que ya fueron descartadas- indicaron que bajó en la primera parada a las 9, pero, fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que pudieron detectar su recorrido sin interrupciones hasta General Las Heras . Entre ambas estaciones hay 32 kilómetros de distancia.

En el caso trabajan dos fiscalías . La de Morón, a cargo de Nicolás Filippini, que tomó intervención en la averiguación de paradero por la búsqueda de Maitena y la de Mercedes, a cargo de Juan Antonio Reppeto, que intervino en la causa de averiguación de causales de muerte tras el hallazgo del cuerpo.

Cuando la denuncia llega a manos de Filippini, pasado el mediodía del miércoles, ya habían encontrado la computadora y el celular de Maitena junto a nueve mensajes de despedida , entre cartas escritas a mano, mensajes de WhatsApp y mails programados.

Maitena salió con un celular "muleto" que tenía de resguardo que por estas horas está siendo analizado. En ese dispositivo habría fotos y videos que deberán peritar para saber su contenido.

Lo cierto es que Filippini inició una investigación rápida que tuvo por objeto encontrar a la adolescente, tanto que incluso alertó a las fronteras para prevenir cualquier intervención que pretendiera sacarla del país, algo que sería prácticamente imposible para una chica de esa edad, en el AMBA y sin dinero.

La adolescente habría llevado una tarjeta SUBE a su nombre y 40 mil pesos. La primera hipótesis sembraba dudas sobre mensajes de números extranjeros que habrían encontrado en su teléfono, pero que finalmente no llevaron a ningún accionar sospechoso ni delictivo. Según confiaron fuentes de la investigación consultados por Clarín , esos números eran de personas del exterior con quienes ella tenía una amistad virtual, serían menores de edad y se habrían conocido jugando Genshin Impact , un videojuego de rol de acción con estética animé.

Fue una testigo quien la ubicó en Las Heras en la zona cercana al hallazgo de su cuerpo alrededor de las 10.30 del miércoles. No salió de allí, no se vieron otros movimientos en cámaras de seguridad ni testigos manifestaron haberla visto a ella o a otras personas salir del lugar.

El informe preliminar de la autopsia, en manos de la fiscalía de Mercedes, determinó que la joven falleció por "asfixia mecánica por ahorcadura y no surge la intervención de un tercero respecto de la mecánica del hecho".

Además, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, "se recabaron muestras para pericias complementarias (anatomopatológicas y toxicológicas)" y el cuerpo "ya está siendo trasladado a Las Heras donde será entregado a la familia" para el último adiós.

Para los peritos, la data de muerte fue de 36 a 48 horas previas al momento de la autopsia, lo que ubicaría el fallecimiento entre las 21 del miércoles a la noche y las 9 del jueves. Sin embargo, según aclararon, por la mecánica del hecho podría ser impreciso el horario que determinaron. Ante esa posibilidad, aclararon, no hay elementos que puedan determinar si la adolescente se quitó la vida apenas llegar al lugar o si pasó en este sitio algunas horas.

"No tenemos ningún elemento de todas las cámaras relevadas de que haya sido contactada por otra persona, siempre la vimos sola ", aclararon los investigadores y en este punto coinciden tanto en Mercedes como en Morón.

Además, aclararon que "no tenía" antecedentes por problemas de salud mental ni estaba bajo tratamiento por ninguna patología psiquiátrica.

Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 el suicidio se consolidó como la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, se suicida un adolescente por día en el país y el suicidio es la segunda causa de muerte de chicas y chicos entre 10 y 19 años. En la Ciudad de Buenos Aires se registraron 596 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida, según datos del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.

En los 24 municipios del Gran Buenos Aires se contabilizaron 795 suicidios en 2023, una tasa de 7,4 hechos por cada 100 mil habitantes. En la CABA, esa tasa fue del 6,1 ese año, según información publicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín