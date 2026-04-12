Si tenés un cajón de verduras, no lo tires: cómo reutilizarlo para decorar tu casa

Los cajones de verduras o frutas muchas veces terminan en los contenedores de basura. Lo que poca gente sabe es que pueden tener una “segunda vida” antes de ser desechados . Con un poco de ingenio, pueden servirte como muebles para decorar tu casa .

El cajón de madera puede convertirse en un tesoro para quienes buscan sumar diseño y funcionalidad a sus ambientes. Como el reciclaje creativo está de moda, cada vez más personas eligen reutilizar materiales para decorar y organizar sus ambientes.

El cajón de verduras puede usarse de dos maneras distintas dentro de casa:

Este tipo de estante suma un toque rústico muy valorado en la decoración actual y es ideal para ambientes chicos donde cada centímetro cuenta.

Si hacés esto, convertís al cajón de verduras en un aliado perfecto para guardar mantas , revistas , juguetes o lo que se te ocurra . Además, podés moverlo de un lado a otro sin esfuerzo.

Con estas ideas simples, ese cajón que parecía inútil puede convertirse en el protagonista de tu casa.

Fuente: TN