Cierran las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires: por qué y hasta qué hora

Desde las 7.30 , las principales avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanecen cerradas por un evento deportivo . Se trata del rally de autos clásicos Las Temporadas .

Por esa razón, habrá cortes totales momentáneos y sucesivos hasta las 12 del mediodía en Núñez , Belgrano , Palermo , Recoleta , Retiro , San Nicolás , Monserrat y Puerto Madero .

A medida que la carrera pase por los distintos puntos de la Ciudad, las calles quedarán abiertas al tránsito .

Se espera que para el mediodía, todas las avenidas afectadas se encuentren habilitadas para los conductores .

Se trata de una carrera de autos clásicos para recordar las “Temporadas Internacionales“ que marcaron un antes y un después en el siglo XX.

El evento está organizado por Udaondo Buenos Aires y cuenta con la participación de 70 autos clásicos que deben cumplir pruebas de precisión. En el rally no se evalúa la velocidad, sino la ejecución de consignas cronometradas .

Además, habrá una exhibición de dos piezas de valor histórico para el automovilismo argentino: la Ferrari 166 FL y el Maserati 250F Original , vehículos emblemáticos en la trayectoria de Juan Manuel Fangio .

El rally de autos clásicos cuenta con tres postas principales:

La salida y el cierre institucional con la entrega de premios será en Udaondo y avenida del Libertador.

Fuente: TN