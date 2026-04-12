Nahuel Gallo corrió una maratón vestido como un detenido de El Rodeo I para reclamar la libertad de los presos políticos en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a hablar en público, luego de su encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, y dejó un fuerte mensaje durante una maratón en apoyo a los presos políticos en Venezuela.

“Todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres, no me voy a quedar libre, los que estuvieron conmigo compartiendo mucho tiempo”, expresó en diálogo con TN, al recordar los 448 días que pasó detenido por el régimen, antes que el presidente Donald Trump capturara a Nicolás Maduro y comenzara un proceso de liberación de presos políticos de las cárceles de Caracas.

Al participar de la competencia, Nahuel Gallo usó un atuendo celeste en referencia a la ropa que usan los presos de la cárcel de El Rodeo I, donde estuvo más de un año detenido. Llevó una remera que reclamaba que sean liberados.

Gallo también denunció haber sufrido tortura psicológica y condiciones extremas en El Helicoide, una de las sedes del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano.

"Vuelvo a correr después de largo tiempo, mi última carrera fue en Mendoza en 2024. Orgulloso de estar en mi país. Hoy corro con el motivo que todavía hay presos políticos en Venezuela tanto extranjeros ", agregó.

El caso del gendarme generó tensión diplomática entre la Argentina y el régimen de Nicolás Maduro, y fue parte de las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

Tras su liberación, Gallo insistió en la necesidad de n o olvidar a quienes siguen detenidos y pidió mantener la presión para lograr su libertad, en línea con reclamos de activistas como Elisa Trotta.

Volver hacer lo que uno le gusta no tiene precio.! Mañana corro 10k pero voy a correr por los que quedan en el rodeo I. Todavía no estoy libre tengo que seguir levantando la voz por los que quedan y los que siguen esperando su libertad.! LIBERTAD Y JUSTICIA🇦🇷 pic.twitter.com/aYVAXg0bmt

En los últimos días, el gendarme también fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde mantuvieron un encuentro a solas. Según trascendió, Gallo le relató en detalle las condiciones de su detención y el impacto que le dejó la experiencia, mientras que el mandatario le expresó su respaldo y volvió a cuestionar al régimen venezolano.

La reunión formó parte de la estrategia del Gobierno para visibilizar el caso y reforzar su posicionamiento internacional en materia de derechos humanos.

Desde la Casa Rosada destacaron la importancia de sostener el reclamo por la liberación de los presos políticos y de acompañar a las víctimas que lograron recuperar la libertad.

Fuente: Clarín