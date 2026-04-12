El pueblo de 1300 habitantes que regala terrenos para mudarte y empezar de cero

Un pueblo de Estados Unidos que tiene solo 1300 habitantes busca nuevos vecinos para vivir entre praderas y colinas. Se trata de Lincoln , ubicado en el estado de Kansas .

La iniciativa surgió como respuesta al éxodo de jóvenes y familias que se mudaron a las grandes ciudades en busca de oportunidades. Con el paso de los años, Lincoln vio como sus calles quedaban cada vez más vacías, pero aún así se resistió a quedar en el olvido .

Por esa razón, las autoridades locales pusieron en marcha un plan que busca atraer a nuevos habitantes con la promesa de terrenos gratis y la posibilidad de construir una vida desde cero .

El plan consiste en la entrega de lotes sin costo alguno para quienes se comprometan a construir su vivienda y vivir en el pueblo.

Los terrenos están ubicados en una zona residencial , con acceso a servicios básicos y cerca de escuelas , comercios y espacios verdes .

Además, están cerca de hospitales y comercios básicos , por ende las construcciones no necesitan grandes obras de infraestructura.

El objetivo del programa consiste en revitalizar la comunidad , sumar familias jóvenes e impulsar la economía local. Para acceder al beneficio es necesario:

La propuesta no solo apunta a los estadounidense, sino a todas las personas que quieran postularse. Es una oportunidad de dejar atrás el ritmo frenético de las grandes ciudades y apostar por una vida tranquila .

Si bien la entrega del terreno es gratis, construir una casa en Estados Unidos puede costar entre 150 mil y 300 mil dólares , dependiendo del tamaño y los materiales.

Sin embargo, también se deben sumar los impuestos inmobiliarios , costos de mantenimiento y gastos de mudanza .

Fuente: TN