No tengas esta planta cerca de la ventana: atrae moscas, hormigas y escarabajos

Las flores dan color y aromas agradables para la casa. Sin embargo, algunas de ellas pueden provocar efectos adversos si las ubicás en ciertos lugares.

Este es el caso del jazmín , que atrae moscas , hormigas y escarabajos si lo dejás cerca de las ventanas .

El perfume dulce y penetrante del jazmín no solo seduce a las personas. Moscas, hormigas y escarabajos también se sienten atraídos por el néctar y el polen que desprende la flor. Cuando la planta está cerca de una ventana, estos insectos encuentran una vía fácil para ingresar a la casa.

Además, el jazmín suele liberar su fragancia con más intensidad durante la noche , momento en el que muchos insectos están más activos. Por eso, si tenés la ventana abierta, es probable que empiecen a aparecer estos visitantes indeseados.

Para disfrutar del jazmín sin sufrir una invasión de insectos, lo mejor es alejarlo de las ventanas, puertas y otros puntos de ingreso a la casa . Los lugares ideales para tener esta flor son:

De esta manera, desprenden su olor sin atraer a estos bichos al interior de tu casa. Si solo tenés espacio en el interior, ubicá la maceta en un rincón bien iluminado pero lejos de las corrientes de aire que conectan con el exterior.

Fuente: TN