Si tenés bandejas de telgopor, poseés un tesoro: 3 ideas para aprovecharlas en casa y no tirarlas a la basura

Las bandejas de telgopor que llegan con la carne o la fruta suelen terminar en la basura, pero esconden un potencial enorme para el reciclaje en casa. Aunque solo se recicla el 12% de este material a nivel mundial, con algunos trucos simples podés darles una segunda vida y ahorrar plata .

El telgopor es un polímero liviano y resistente que tarda siglos en degradarse. Por eso, reutilizarlo no solo ayuda al ambiente, sino que también te permite crear objetos decorativos y prácticos sin gastar de más.

El primer paso para trabajar el telgopor es modificar su densidad con calor . Solo necesitás colocar la bandeja limpia entre dos hojas de papel manteca y pasarle la plancha. Así, el material se comprime y se endurece, logrando una textura parecida a la cerámica.

Con este método, podés cortar el telgopor en piezas pequeñas y armar mosaicos para decorar macetas, marcos de espejos o cualquier rincón de la casa. El material no se desgrana y queda súper resistente.

Otra opción es hervir los trozos de telgopor durante 15 minutos . Esto hace que recupere su forma original y se ablande lo suficiente para cortarlo con precisión usando un cúter. Así, eliminás el “espumado” y podés usarlo en proyectos más grandes.

Si buscás un acabado más sofisticado, podés imitar el mármol con una técnica muy simple. Mezclá pintura acrílica blanca con cola de carpintero en partes iguales para crear una base fluida. Después, agregá unas gotas de pintura negra sin mezclar del todo y volcá la mezcla sobre la bandeja.

El resultado es un efecto mármol con vetas realistas , ideal para bandejas decorativas o bases de macetas. Además, la cola de carpintero sella la porosidad del telgopor y le da una terminación profesional.

La tercera idea es usar la bandeja como matriz para stencils o sellos caseros . Dibujá el diseño que quieras, recortá las partes internas con un cúter y obtené una plantilla reutilizable para pintar paredes, textiles o cuadernos.

También podés grabar dibujos con un lápiz de punta redondeada para crear relieves. Al entintarlos con un rodillo, funcionan como sellos para estampar papel o cartulina, permitiendo una producción artística en serie con materiales reciclados.

Con estas tres ideas, las bandejas de telgopor dejan de ser basura y se convierten en aliadas del reciclaje y la creatividad .

Además de reutilizarlo en casa, el telgopor (poliestireno expandido) también puede reciclarse, pero no en cualquier condición. Es clave saber que este material debe estar limpio y seco : si tiene restos de comida, grasa o líquidos, suele quedar descartado del proceso de reciclaje tradicional.

Otro punto importante es que no todos los municipios aceptan telgopor en la recolección diferenciada. En muchos casos, solo se recibe en puntos verdes específicos o centros de reciclaje que cuentan con la tecnología para compactarlo y reprocesarlo.

Antes de descartarlo, tené en cuenta estas recomendaciones:

Aunque el reciclaje es una opción, la reutilización sigue siendo la alternativa más eficiente: al darle nuevos usos en casa, reducís directamente el impacto ambiental y alargás la vida útil de un material que, de otro modo, tardaría cientos de años en degradarse.

Fuente: TN