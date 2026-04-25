“Si se sienten ingleses, que vuelvan a su país”, Victoria Villarruel redobló la apuesta en el tema Malvinas con una frase poco diplomática

La vicepresidente Victoria Villarruel se sumó este viernes por la noche a los mensajes de otros altos funcionarios respecto de la cuestión de la soberanía en las islas Malvinas y lo hizo en duros términos: " Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino" pero "si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país" . Así, se sumó a los mensajes publicados por Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, entre otras figuras del oficialismo.

Este viernes amaneció con la discusión que encendieron a ambos lados del Atlántico los correos filtrados del Pentágono y que sugieren que los Estados Unidos se replantea su apoyo a Londres por la soberanía de las Malvinas. En Buenos Aires, tanto Milei como Quirno se pronunciaron firmemente respecto del reclamo de soberanía sobre el archipiélago: "Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas", remarcó el Presidente.

Horas más tarde fue la vice, Villarruel, la que se sumó a la retahíla de mensajes de funcionarios sobre el respecto. "Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas", comenzó su mensaje la vice.

Por su parte, desde la cancillería del Reino Unido señalaron este mismo viernes que para Londres la soberanía "no está en discusión" e intentaron basarse en un concepto que para este caso no admite la Organización de Naciones Unidas (ONU) como es la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas para permanecer como posesión británica, por un referéndum de 2013. Sobre eso, Villarruel señaló en su publicación de X: "Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión".

Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses… https://t.co/4y31oY1v22

Sin embargo, su talante poco diplomático no se resumió a ese primer mensaje, sino que en los comentarios avanzó. Ante la frase de un usuario de la redes que en apoyo al reclamo nacional dijo que "los malvinenses son argentinos. Nacieron en Argentina", Villaruel contestó: "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros, donde está su país".

"Sea como sea no son parte en esta discusión entre estados. Los que no combatieron no son parte ", acotó la abogada y ex diputada cuyo padre fue un veterano de la guerra por la recuperación de las islas en 1982.

La peor parte de su embate, sin embargo, se la llevó una diputada oficialista, Sabrina Ajmechet, que a finales de 2025 saltó de las filas legislativas del PRO a las de La Libertad Avanza (LLA). En 2012, la ahora diputada Ajmechet tuiteó: "Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas".

Este viernes otro usuario que interactuó con Villarruel le recordó ese tuit, y la vice contestó con los tapones de punta: "Ajmechet es una vergüenza".

Fuente: Clarín