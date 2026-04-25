Guiño de la Oficina Anticorrupción a Adorni: extendieron el plazo para presentar las declaraciones juradas en medio del escándalo patrimonial del jefe de Gabinete

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción , Gabriela Carmen Zangaro , extendió dos meses el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas (DDJJ) hasta el 31 de julio. En medio de las investigaciones judiciales por el supuesto "enriquecimiento ilícito" del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el vencimiento del 31 de mayo se corrió a fines de julio.

Zangaro asumió hace menos de un mes y fue sugerida por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Este viernes publicó la Resolución 3/2026 en la que se prorroga el plazo hasta el 31 de julio para las presentaciones de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a todo el 2025.

El argumento para la modificación es una resolución de ARCA. "La ARCA estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio", asegura la publicación en el Boletín Oficial.

Y argumenta: "Resulta necesario adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral prevista en la Ley N° 25.188, a efectos de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento".

Fuente: Clarín