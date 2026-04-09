“Sentí que me iban a matar”: declaró la policía que les disparó a 4 personas en un viaje pedido por aplicación

“Me defendí, sentí que me iban a matar” , declaró la cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA), de 44 años, que fue procesada con prisión preventiva por haber disparado contra cuatro personas dentro de un auto de aplicación en Almagro .

La mujer, que presta servicio en la zona de la AMIA, relató en su declaración que todo comenzó en la estación de Liniers, a donde llegó luego de salir de Castelar cerca de las 6.20 debido a un servicio reducido del tren.

En ese lugar, mientras esperaba para continuar viaje hacia la zona de Once, se sumó a un grupo de personas que buscaban un auto a través de una app. “Uno me dice: ‘¿Vos querés viajar?’. Le digo que sí, y una chica acepta y me invita a viajar con ellos ”, contó.

De acuerdo a su versión, al poco tiempo llegó un Chevrolet Corsa y se subieron todos juntos. La mujer se ubicó en el asiento trasero, detrás del conductor, mientras que la joven se sentó en el medio.

Sin embargo, a las pocas cuadras empezó a notar que algo no estaba bien. Según relató, el chofer dijo que el GPS no le funcionaba y otro pasajero tomó el control del recorrido: “No importa, yo te voy a guiar” . A partir de ahí, contó que se encendieron sus alarmas. Dijo que le pidió a la chica que activara el GPS en su celular, pero se negó. “Ahí me alerto un poco, empiezo a tener temor” , señaló.

Según su versión, el auto comenzó a desviarse por calles que no reconocía. “Agarró avenidas raras, no sabía en qué parte estábamos” , afirmó, según indicaron fuentes del caso a TN.

En ese contexto, aseguró que uno de los hombres empezó a sacarse selfies y que la joven le pidió que no se las enviara a nadie. Ese intercambio -sumado al recorrido- fue lo que la hizo sospechar de una posible complicidad: “Me sentía entregada”.

La mujer decidió compartir su ubicación en tiempo real con su hermana y enviarle mensajes. El momento clave, siempre según su relato, ocurrió cuando intentó bajar la ventanilla y no pudo. “Le pido si me la pueden abrir y el hombre que estaba al lado mío me dice: ‘Te sentís asfixiada porque esa ventanilla no funciona’ . Ahí me quedo pensando cómo sabía eso si era un auto de aplicación”, señaló.

Minutos después, dijo haber escuchado una frase que interpretó como el inicio de un ataque: “El muchacho la codea a la chica y le dice: ‘Es ahora, es ahora’ . Ahí siento el empujón, me aprietan, me sacan el teléfono. Veo que el hombre manipula un bolso, como queriendo sacar algo. Pensé sinceramente que me podían lastimar, pensé en mis tres hijos ”, relató.

Allí, explicó que sacó su arma reglamentaria -la cual tenía 13 municiones- y efectuó tres disparos hacia el piso. “Actué en defensa propia” , afirmó.

La situación terminó con un forcejeo dentro del Corsa. “Hasta que logra sacarme el arma, yo sentí que me iban a matar. No sé en qué momento salgo despedida del auto y quedo en la calle ”, agregó. Luego, dijo que salió corriendo a pedir ayuda, en estado de shock. “Estaba aturdida, desesperada. Fue terrible ”, describió.

Las cuatro personas que viajaban en el auto terminaron con heridas de distinta gravedad: dos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía y dos al Hospital Penna. La agente remarcó que nunca antes había vivido una situación similar en sus 11 años de servicio. “Yo no ando disparando armas. Nunca quise lastimar a nadie. No recuerdo haber hecho más“ , aseguró.

Este miércoles, durante una audiencia a cargo de la jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, se dispuso que la policía continúe privada de su libertad mientras se desarrolla la investigación . Está acusada de tentativa de homicidio y lesiones agravadas.

La siguiente audiencia fue fijada para el próximo 5 de mayo. La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme.

Fuente: TN