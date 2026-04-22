Sembrar una vez y disfrutar por años: 10 plantas que vuelven a crecer solas y llenan macetas y jardines

Aunque las plantas son una de las alternativas más llamativas para decorar una casa o un jardín, muchas veces requieren mucho tiempo de atención y cuidados . Sin embargo, existen alternativas que se plantan una sola vez y vuelven a crecer solas durante años , por lo que son opciones ideales para sumar vegetación sin demasiado esfuerzo.

Estas alternativas suelen ser plantas perennes , que pueden vivir durante varios años y volver a brotar en cada temporada sin la necesidad de replantarlas. Además, hay otras que, si encuentran las condiciones adecuadas, tienen la capacidad de resembrarse solas, por lo que son opciones perfectas para casas o jardines.

Más allá de que crecen solas y no requieren cuidados estrictos, estas plantas destacan por su amplia versatilidad . Dependiendo de la especie, suelen funcionar bien en macetas, canteros, patios, balcones o jardines. Por eso, son una opción muy práctica para sumar verde a distintos espacios del hogar.

Entre las plantas que pueden crecer solas durante varias temporadas destacan:

Si bien suelen crecer solas de nuevo y no requieren demasiada atención, es importante tomar en cuenta ciertos factores, como la cantidad de sol que reciben, el riego y el tipo de suelo en el que se plantan.

Con estas especies, mantener el jardín poblado y colorido resulta mucho más sencillo , ya que no hace falta volver a plantar en cada temporada. Si reciben los cuidados adecuados, muchas de estas plantas pueden durar varios años y seguir embelleciendo macetas y jardines.

Fuente: TN