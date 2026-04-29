Seis de cada diez inquilinos no llegan a pagar el alquiler y tienen que usar ahorros o pedir un crédito

En la Argentina se incrementó el endeudamiento de las familias inquilinas en un 6%, según un informe de Tejido Urbano, la fundación que investiga la realidad habitacional del país, que analiza el período 2022-2025. El número refleja que seis de cada diez personas que alquilan no llegan con sus ingresos a pagar el compromiso mensual.

El dato evidencia una tendencia que se incrementa desde 2024: se ve una transición desde una “economía de amortiguación” en la que se usan los ahorros y las redes de apoyo informales, hacia una economía de financiamiento en la que se incorporan instrumentos de créditos para sostener la economía doméstica.

En este contexto, el desahorro —el uso de ahorros previos para afrontar gastos— y el endeudamiento de las familias se vuelve el punto clave de la investigación. Aunque hay cierta estabilización por el contexto macroeconómico actual , esta problemática, que alcanzó un punto alto en 2024, sigue intensificándose.

El endeudamiento no viene solo, sino que desde el informe encuentran otra tendencia en alza: “ Crecimiento sostenido de la institucionalización del financiamiento a través del sistema bancario ”. Esto quiere decir que el crédito se convierte en el principal sostenedor de los gastos del día a día.

Cada vez es más común que en los hogares inquilinos se recurra a mecanismos de desahorro y endeudamiento para poder lidiar con los gastos cotidianos.

En este sentido, se vuelve relevante analizar las diferentes categorizaciones y sus aumentos a nivel nacional.

Resumiendo, si se tienen en cuenta las estrategias más utilizadas, el desahorro sin acceso a préstamos es la modalidad más elegida entre quienes se enfrentan a dificultades, alcanzando a 1 de cada 5 hogares.

Sin embargo, desde el informe destacan el incremento de las situaciones que combinan múltiples herramientas de financiamiento , sobre todo los que incluyen préstamos bancarios.

Si en vez de analizar el país entero se hace foco en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, la tendencia de uso de estrategias financieras por parte de hogares inquilinos se repite, pero de una forma más intensificada. Esto se debe, según el informe, a los “ mayores niveles de presión sobre las economías domésticas en contextos urbanos de alta densidad y mayores costos habitacionales ”.

La Ciudad presenta una reducción sostenida de hogares que no recurren a ninguna estrategia financiera durante el período analizado (2022-2025). En este caso, la caída fue de 20,5 puntos porcentuales: del 58,6% de los hogares en 2022 al 38,1% en 2025 . Según Tejido Urbano, esto refleja “una ampliación del universo de hogares que enfrenta dificultades para sostener el equilibrio entre ingresos y gastos sin recurrir a mecanismos financieros “.

Aunque en el Área Metropolitana la caída de este tipo de hogares es considerable, no fue tan abrupta como en la Ciudad: del 52% en 2022 al 40,9% en 2025, es decir de 11,1 puntos porcentuales.

Tanto en la Ciudad como en el AMBA, el desahorro es la estrategia más utilizada por los hogares inquilinos.

En CABA el crecimiento fue de 19 puntos porcentuales : 32,5% en 2022 a 51,8% en 2025. Aunque refleja un aumento alarmante también es un descenso en comparación al 2024 en el que estaba en 55,7%. Si se tiene en cuenta el AMBA, la tendencia es la misma : un aumento considerable desde el 2022 (37,5%) con el pico en 2024 (45,2%) y un descenso en 2025 (44,5%).

Al analizar en concreto la variante de desahorro pero sin acceso a préstamos, desde el informe demuestran “la centralidad del uso de ahorros como principal mecanismo de adaptación financiera ”.

Mientras que en la Ciudad hay un crecimiento claro, ya que en el 2022 el 21,5% de los hogares inquilinos usaban esta metodología, y en el 2025 un 35,1%; en el AMBA los valores se mantuvieron más estables pero igualmente altos: 25,8%.

En el caso de los créditos formales, los números demuestran una dependencia del financiamiento institucional progresiva . Una posible causa es la utilización y posterior agotamiento del ahorro disponible, dejando a los hogares inquilinos con una necesidad de financiamiento.

En este sentido, en el AMBA la cantidad de hogares que utilizan préstamos de bancos se duplica entre 2022 y 2025 : pasó de 9,3% a 18,7% . En CABA se produjo una caída entre 2022 y 2023, pero luego una subida hasta el 17,9% en 2025.

Los préstamos familiares fueron uno de los métodos que se mantuvieron más estables; sin embargo, tuvieron variaciones intermedias. De esta manera se puede concluir en la importancia de esta táctica financiera como “ rol complementario de las redes informales de apoyo".

El número de hogares que usan algún tipo de préstamo aumentó durante el período analizado y en 2025 quedó en:

En esta línea, los hogares que usan alguna estrategia financiera también crecieron más que los números promedio registrados en el país, y se posicionaron en 2025 en:

El desahorro y el endeudamiento son problemas que se registran a nivel nacional y también que se replican con fuerza en la Ciudad y el AMBA. Su punto máximo fue en el 2024, y ahora experimentan mayor estabilización.

Esto produce que el protagonismo se traslade al incremento del crédito formal. De esta manera, desde el informe de Tejido Urbano resumen que este método “introduce nuevas tensiones asociadas a plazos y tasas de interés que impactan directamente en la sostenibilidad de las economías domésticas” .

A su vez, reflexionan sobre el desacople entre la dinámica de los ingresos laborales y la evolución del costo de habitar.

Fuente: La Nación