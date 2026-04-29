Racing empató con Caracas en Venezuela y está complicado también en la Copa Sudamericana

Racing igualó este miércoles 1-1 en su visita a Caracas , de Venezuela, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Copa Sudamericana , en la que ambos equipos integran el grupo E, que lidera Botafogo, de Brasil, y tiene sin puntos a Independiente Petrolero, de Bolivia. Como en el Torneo Apertura, la Academia está complicado también en su participación internacional .

Desde el inicio la Academia tuvo el control del juego, con tres llegadas en menos de 10 minutos. Faltó mejor control y puntería en los dos primeros intentos. Y algo más de suerte en el siguiente, cuando dos defensores casi generan un blooper : Jesús Quintero despejó de cabeza, dio en el cuerpo de su compañero Irving Gudiño y salvó el gol el arquero Frankarlos Benítez cuando se le metía. El conjunto local, replegado y en busca de sorprender de contra, respondió con un tiro de esquina que causó zozobra.

¡SON COMPAÑEROS, MUCHACHOS! Jesús Quintero le dio un pelotazo Irving Gudiño ahí donde más duele. Caracas y Racing igualan 0-0 en el comienzo del partido. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/Km87YJkeLX

Poco después, Racing le pagó con la misma moneda y el guardavalla de Caracas se lució con un manotazo por encima del travesaño cuando Bruno Zuculini había ganado arriba, impactando casi con un hombro, mientras se incomodaba con Tomás Conechny.

A los 22 minutos, Luis Mago no llegó a bloquear un remate de Nazareno Colombo con la cabeza y se le fue la mano en el área. Penal para la Academia, que Gabriel Rojas no pudo transformar en gol porque Benítez, casi al filo de salirse de la línea, adivinó su intención y sacó la pelota al córner. Ante la ausencia de “Maravilla” Martínez, lesionado, el lateral se hizo cargo y falló.

¡BENÍTEZ LE ATAJÓ EL PENAL A ROJAS! El arquero de Caracas le contuvo el disparo al lateral izquierdo de Racing. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/GauFCeVYAN

En la noche venezolana, el equipo argentino se puso en ventaja a tres minutos del final cuando Tomás Pérez resolvió casi abajo del arco, de cabeza, un centro de Baltasar Rodríguez que superó al arquero por encima. Así, Racing se adelantó por 1-0. El muchacho, de 20 años, marcó su primer gol como profesional . Quedó con gusto a poco, al final.

¡GOOOL DE RACING! Tras el centro de Baltasar Rodríguez, Tomás Pérez ganó de cabeza y convirtió el 1-0 ante Caracas en Venezuela CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/QBzfc7SrBK

Tras el descanso, Caracas le asestó un golpe enseguida. Jesús Yendis llegó por izquierda con determinación, se sacó de encima a dos jugadores del equipo argentino y resolvió cruzado para poner el empate. Así, al minuto de juego de la segunda etapa, todo estaba otra vez igualado. Un golazo para el 1-1 .

¡QUÉ GOLAZO DE CARACAS! En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/dUKgXtmv4A

Ante un rival limitado, que otorga muchas ventajas, Torres tuvo la oportunidad de volver a anotar cuando se encontró con la pelota al fallar la defensa. El delantero eludió al arquero, definió cuando se le iba larga y el palo le devolvió el remate .

Ante la necesidad de ganarlo, Racing apeló a los primeros cambios faltando poco menos de media hora: ingresaron Ignacio Rodríguez por Rojas y Duvan Vergara por Conechny. Y enseguida, otros dos: Matías Zaracho por Rodríguez y Toto Fernández por Solari. También tuvo minutos Damián Pizarro.

A 15 minutos del final, Facundo Cambeses salvó al visitante al salir del área para interrumpir un contragolpe y despejar luego al lateral. Una acción clave cuando el pase largo complicaba a su equipo, con la defensa adelantada porque jugaba más cerca del arco local. Sin embargo, Caracas apostó a la contra y eso generó complicaciones : Robert Hernández definió apenas desviado y, en una apilada, Sebastián González le ganó en velocidad a Marcos Rojo pero resolvió muy mal.

En el descuento, Benítez impidió el gol de Pizarro al ponerle el pecho a un derechazo al primer palo. Porque, aunque con desorden, Racing no dejó nunca de ir a buscar el triunfo. El final fue una moneda al aire, que ninguno de los dos agarró. Y el empate deja mal parado al conjunto argentino, que está tercero en el grupo luego de tres jornadas.

Luego de definir con Huracán prácticamente mano a mano la clasificación en el torneo doméstico, a la Academia le tocará viajar a Río de Janeiro para medirse el miércoles 6 de mayo con Botafogo , en un duelo que puede resultar determinante para su futuro en la Copa. Por delante tiene una semana en la que se juega mucho más que dos partidos.

En medio de la lucha por la clasificación a los playoffs en el Torneo Apertura, donde actualmente la Academia está fuera de los ocho primeros en su zona, los dirigidos por Gustavo Costas están cada vez con menos margen de error en la Sudamericana.

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Fuente: La Nación