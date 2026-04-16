Secta de Villa Crespo: le quitaron la causa al juez Ariel Lijo por sospechas de que no sea imparcial

La Cámara Federal de Casación Penal decidió apartar al juez Ariel Lijo de la causa que investiga a la denominada “Secta de Villa Crespo”, en la que se analizan presuntos delitos de trata de personas, asociación ilícita y lavado de dinero en una escuela de yoga.

La resolución implica un nuevo giro en el expediente, que ya acumula varios cambios de rumbo y fuertes controversias judiciales.

Según el fallo, los camaristas hicieron lugar a planteos de las defensas y también de algunas mujeres que se presentaron como víctimas en el caso.

El eje de la decisión fue que Lijo realizó declaraciones públicas sobre el expediente cuando este último aún estaba en trámite. Algo que -según el tribunal- vulneró garantías básicas, como por ejemplo el derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial.

La causa investiga el funcionamiento de la llamada "Escuela de Yoga de Buenos Aires", una organización que, de acuerdo con la acusación, operaba como una estructura criminal que captaba a personas en situación de vulnerabilidad y las explotaba sexualmente. Esto además de manejar importantes sumas de dinero a través de maniobras de lavado.

Este caso tiene un largo recorrido judicial. En 2022 se realizaron decenas de allanamientos y se detuvo a varios integrantes, mientras que en 2023 el propio Lijo elevó a juicio a parte de los acusados.

Con la salida de Lijo, ahora deberá definirse qué magistrado continuará al frente del expediente y cómo seguirá el proceso judicial, en un caso que se convirtió en uno de los más complejos y polémicos de los últimos años en materia de trata de personas en Argentina.

Fuente: Clarín