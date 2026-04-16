De madrugada y con topadoras, demolieron “La Saladita de la Bristol”

De la noche a la mañana, "La Saladita de la Bristol", una precaria feria que funcionaba al pie de la playa más famosa de Mar del Plata , fue arrasada por orden de la Justicia Federal , que dispuso un allanamiento por violación a la Ley de Marcas y dio las herramientas necesarias a la Comuna para que, en plena madrugada y con un inusual despliegue de fuerzas, la demoliera.

Esta mañana, allí donde funcionaban desde hace más de dos décadas más de cien puestos que vendían todo tipo de mercadería , entre ropa y calzado imitación de marcas reconocidas, las escenas son de una demolición. La Municipalidad la barrió con topadoras.

El Municipio dio a conocer que en el operativo participaron más de 300 efectivos de Prefectura, Policía y de diversas áreas municipales , y que fueron desmanteladas "más de 170 estructuras ocupadas indebidamente".

"En octubre de 2024, Guillermo Montenegro -entonces intendente en funciones- llevó adelante una denuncia en función de la usurpación y la ocupación indebida de este lugar", recordó el intendente Agustín Neme, y explicó que el objetivo de las acciones es " saldar una deuda histórica como es devolver a los vecinos, a los turistas y al paisaje de nuestra ciudad, este lugar que es de todos y no de unos pocos".

Fuente: Clarín