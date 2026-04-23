Se vienen 24 horas de tormentas de fuerte intensidad, caída de granizo y 110 mm de agua acumulada: las zonas afectadas

La inestabilidad con la que arrancó la semana persiste sobre varias provincias de la Argentina, y se hará sentir durante toda la jornada de este jueves.

La presencia de precipitaciones , posible caída de granizo y ráfagas de viento serán postales cotidianas a lo largo del día, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Además, el organismo prevé descenso térmico y mejores condiciones a partir del miércoles hasta el próximo fin de semana.

En algunas zonas de la provincia de Chubut , el SMN advirtió que rige una alerta naranja . Eso se traduce en áreas afectadas por “lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad” y “valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

En tanto, zonas de Chaco , Corrientes , Formosa , Río Negro , Santa Cruz , Santa Fe y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla . “El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo.

El viernes la mínima se mantendrá en 15°C , mientras que la máxima tocará los 23°C. El sábado , en tanto, se estima una temperatura mínima de 15°C , con una máxima de 23°C , sin probabilidad de precipitaciones .

El domingo se espera una mínima de 13°C y una máxima de 20°C , con nubosidad variable.

Fuente: La Nación