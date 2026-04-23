Por qué los nuevos ataques en el estrecho de Ormuz “no rompen el cese al fuego”, según un experto internacional

A casi dos meses desde que inició el conflicto en Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria de Irán capturó tres buques en el estrecho de Ormuz mediante el uso de lanchas rápidas y comandos, una acción militar que reaviva la discusión sobre la estabilidad de la región .

En este marco, el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+ , analizó las imágenes difundidas por las fuerzas iraníes que marcan un nuevo punto de fricción en las rutas comerciales del Golfo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó al respecto sobre el ataque iraní y afirmó que lo ocurrido en el estrecho de Ormuz no representa una ruptura de los acuerdos de paz actuales.

Asimismo, Repetto detalló que esta visión busca evitar una escalada mayor y que según el mandatario estadounidense: “Lo que pasó en el estrecho de Ormuz no rompe el cese al fuego” .

Las fuerzas de la Guardia Revolucionaria emplearon lanchas rápidas con capacidad para lanzar misiles durante la operación. Las imágenes muestran a los soldados cuando suben por escaleras para tomar el control de la cubierta, donde uno de los barcos identificados es el MSC Francesca, un buque que transporta contenedores.

“Las lanchas rápidas con capacidad de lanzar misiles, que en alguna oportunidad las hemos mostrado, tomando un buque contenedor, que transporta contenedores. Es uno, de los tres barcos que la Guardia Revolucionaria capturó y llevó a la costa en el estrecho de Ormuz, es de película ”, describió Repetto.

El analista comparó este método con operativos previos de los Estados Unidos: “Acá los iraníes, un poco más precario, subiendo por escaleras para tomar. Pero el resultado es el mismo. La captura de no un buque, sino tres, que ya están en la costa de Irán”.

Además, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian , condicionó la apertura del paso marítimo al fin de las sanciones económicas. El mandatario publicó un mensaje en las redes: “La República Islámica de Irán siempre ha dado la bienvenida al diálogo y al acuerdo, y lo hace actualmente. La mala fe, el bloqueo y las amenazas son el principal obstáculo para una negociación real”.

El gobierno iraní mantiene su postura de no abrir el estrecho de Ormuz hasta que los Estados Unidos levanten el bloqueo que impide la salida de sus barcos hacia el Golfo, según explicó Repetto.

Por su parte, Donald Trump también comunicó en sus redes sociales: “¡Excelentes noticias! Me acaban de informar que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán no serán asesinadas. Cuatro serán liberadas de inmediato y las otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión”.

Ante estas declaraciones, el especialista se preguntó cual es la estrategia del mandatario estadounidense y remarcó: “ Estamos viendo también que hay una crisis interna . Dentro del Pentágono, nada más y nada menos que el secretario de la Marina, el hombre que tenía sobre sus espaldas, sobre sus hombros, todo el operativo militar en un momento en que la guerra se trasladó a lo naval, fue despedido y no es el primer alto cargo del Pentágono que es despedido”.

“Estamos en un momento quizás para imaginarnos cuánto tiempo podemos estar arriba de un buque de esa dimensión con los ojos cerrados y el buque a la deriva. En algún momento con algo va a chocar”, concluyó.

Fuente: La Nación