Se demora una audiencia clave para resolver el futuro judicial de Tapia y Toviggino y fijan otra para la recusación del juez

La Cámara en lo Penal Económico encabezará dos audiencias clave para el futuro judicial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , y del tesorero, Pablo Toviggino , en la causa en la que están procesados junto a otros dirigentes por retención indebida de tributos al pagar fuera de plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes.

El tribunal tendrá este miércoles una audiencia para analizar el pedido de Toviggino de apartar de la causa al juez en lo Penal Económico Diego Amarante , y el 5 de mayo será la audiencia para analizar los procesamientos, informaron a Clarín fuentes judiciales. Ese encuentro estaba previsto para el viernes de esa semana pero fue postergado a pedido de las defensas.

Después de eso, los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio , quedarán en condiciones de resolver. Su decisión marcará el rumbo de la causa. Por un lado, si ratifica o no al juez Amarante. Y también si confirma los procesamientos: si lo hace Tapia y Toviggino quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral.

Todo mientras se investigan otras causas que involucran a la AFA. La más reciente un expediente en el que el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención de Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero en el desvío de fondos de la entidad.

El juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino, al gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez , al secretario general, Cristina Malaspina , y al ex secretario general Víctor Blanco por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado.

Los dirigentes no pagaron en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y retención de aportes desde marzo de 2024 a septiembre de 2025 cuando la AFA contaba con fondos suficientes para hacerlo. En el caso de Tapia, el juez destacó que como presidente de la entidad es el titular de las cuentas bancarias y quien tiene la clave fiscal de la AFA.

Las defensas de los acusados apelaron esa decisión. Sostienen que la deuda está regularizada porque parte ya se abono, inclusive con intereses, y otra está en un plan de pagos. También que hasta mitad de año hay vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles como la AFA y por si no se pueden ejecutar, tampoco reclamar.

También apeló el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial que solicitó agravar el procesamiento de los dirigentes. La Fiscalía señaló que en las acusaciones no se incluyeron las retenciones por publicidad que deben cobrar los clubes y así se descartó "indebidamente sucesos que integran una única unidad anti jurídica".

Por otra parte, la Cámara deberá resolver la recusación de Toviggino contra el juez Amarante por lo que consideró una "enemistad manifiesta" del magistrado.

El tesorero de la AFA objetó al juez porque el día que fue indagado le negó retirarse del edificio por la puerta de atrás para evitar a los periodistas; porque cuando lo procesó mantuvo la prohibición de salida del país para él y Tapia y lo levantó para los otros tres dirigentes procesados; y porque rechazó las medidas de prueba que pidió su defensa y las de la Fiscalía.

El juez Amarante rechazó la recusación. "En rigor, el planteo expuesto por Pablo Ariel Toviggino no hace más que demostrar una manifiesta discrepancia y disconformidad del nombrado con una actividad jurisdiccional que no es de su agrado, pero no denota una arbitrariedad y/o una falta de imparcialidad del suscripto", sostuvo.

El magistrado elevó su respuesta a la Cámara Penal Económico que deberá resolver el planteo.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín