La pelea por la conducción libertaria para 2027, detrás de la nueva interna entre karinistas y caputistas

Todas las tribus del oficialismo apoyan el rumbo trazado por Javier Milei y las ideas fuerza que lo sustentan. Pero lo que dejaron ver los cruces entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan es que un importante sector de la militancia digital, aquel referenciado en Santiago Caputo pero también el que adscribe al purismo ideológico del libertario, no acuerdan con la forma en que Karina Milei y su delegado en Provincia, Sebastián Pareja, timonean LLA.

Este fin de semana continuó la discusión en el ágora libertario, las redes sociales, pero con menos fiereza que la registrada el viernes. El que salió a plantar bandera es el biógrafo de Milei, Marcelo Duclos, -el otro biógrafo Nicolás Márquez había pedido la renuncia de Manuel Adorni al considerar que esmerila la gestión y la propia imagen presidencial - al reconocer diferencias con el partido pero cuidándose de "vender humo" por las redes " porque quiere que al Gobierno y al Presidente le vaya bien".

Duclos blanqueó que se fue "voluntariamente" de la "banda presidencial" con la que acompañó al mandatario en el Movistar Arena en octubre pasado antes de las elecciones nacionales, en un show que le sirvió al libertario como catarsis tras días aciagos por el escándalo que rodeaba a José Luis Espert .

Consultado por Clarín , el escritor fundamentó que si bien está "esta alejado de la cuestión política y de los dirigentes, incluido el Presidente", sigue expresando su visión del país en sus notas de PanAm Post . Y pidió que " se solucionen las falencias notorias que tiene el partido ya que es vehículo que tiene que llevar al proyecto político del oficialismo a conseguir sus objetivos".

En que en el fondo, y en consonancia con lo que explicitó Dan y los militantes que intentaron plantear "la revolución dentro de la revolución" , hay sectores del oficialismo que reclaman un cambio en la conducción partidaria, especialmente, en la bonaerense.

Lo extraño de todo es que la erupción militante se produjo horas después que Pareja y el diputado provincial Agustín Romo , coequiper de Caputo en la estrategia digital, se habían puesto de acuerdo en que éste deje la conducción de la bancada de LLA de la Cámara baja bonaerense, como contó Clarín el martes, en un virtual enroque de cargos con el actual vicepresidente del cuerpo, Juan Osaba.

Si el disparador de la discusión fue la denuncia judicial de Pareja por presuntas amenazas contra tuiteros que responden a LFC, el trasfondo es el desacuerdo por el rumbo del partido y por el despliegue territorial de éste a manos de dirigentes surgidos del peronismo y de otras fuerzas a las que asimilan a la casta.

Justamente este dogma mileísta quedó herido de muerte por el "affaire Adorni" como bien reconocen en los distintos sectores del oficialismo. Esa tensión de la grey libertaria quizá tuvo un punto de fuga con el virulento debate entre la diputada nacional y el conductor del streaming Carajo.

Este domingo Lemoine le bajó a la polémica y atribuyó "los entredichos con Dan" a una escaramuza entre militantes que adoran a Milei pero que lo hacen "en el modo que consideran correcto" . Pero en diálogo con Clarín insistió en que "Pareja no ha traicionado a mi gobierno. Tuve cruces con él, pero es alguien con el que se puede hablar".

La diputada fundamentó los cruces con el también médico en que "tenemos una diferencia de estilo comunicacional y la verdad sacar nuestras diferencias y hablarlas es sano. No es que vamos a echar de la plaza a los militantes", adujo al hacer uso de una metáfora peronista.

Incluso reconoció que tanto en LLA como LFC "hay personas que vienen de distintos espacios, generalmente del peronismo liberal o menemismo". Y, en plena fecha del Superclásico, describió: "No se puede hacer un partido de futbol de la Selección y no poner jugadores de Boca. Es normal que tengamos dolores de crecimiento , acá no escondemos nada bajo la alfombra".

El dirigente Iván Dubois , parlamentario del Mercosur y cercano a la diputada, sostuvo que "el Gordo Dan no responde al Gobierno: que diga lo que quiera. Pero cuando vamos a la realidad (de la política), las personas que están implicadas son Javier y Karina".

En el campamento parejista, con todo, optaron por el silencio. Saben que cuentan con el respaldo de la jefa de LLA. "Acá siempre estuvimos y estaremos los que hacemos política", esgrimieron. No descartan que los tuiteros "escalen" la discusión interna. "Están tratando de marcar la cancha para 2027. Es una pelea de poder", se resignó, a su turno, un integrante del gabinete consultado.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín