Se amaron entre traiciones, dolor físico y deseo sin límites: la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera

Fue en 1928, en la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México. Pero no era la primera vez que Frida Kahlo veía a Diego Rivera . Años antes, cuando tenía 15, lo había observado desde abajo mientras él pintaba un mural en su escuela, la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces él era una figura lejana . Ahora no. Frida Kahlo fue a buscarlo. Llevaba sus pinturas y una pregunta concreta: quería saber si lo que hacía valía la pena.

Diego, nacido en 1886 en Guanajuato, estaba subido a un andamio, trabajando en sus murales sobre la vida social y política mexicana. Tenía 42 años, ya era famoso, ya había vivido en Europa, ya había tenido varias esposas y amantes. Era un hombre acostumbrado a que lo miraran . Ese día, la que miraba era ella.

Frida entró con una carpeta bajo el brazo. Tenía 21 o 22 años, llevaba una falda larga de estilo mexicano y el pelo recogido con una naturalidad estudiada. La ceja unida le marcaba el gesto y la mirada tenía algo incómodo para la época: no pedía aprobación. No pidió permiso. No esperó. Le gritó desde abajo: “ Diego, bajá. Quiero que veas esto ”.

Él siguió pintando. Ella insistió. Hay versiones que dicen que él bajó intrigado. Otras, que ella directamente subió. En cualquiera de los dos casos, lo importante es lo que pasó después.

Frida abrió su carpeta: pinturas propias, autorretratos, escenas que no buscaban gustar. No había paisajes complacientes. No había intentos de agradar . Había dolor. Había identidad. Había algo crudo.

Diego la miró en silencio. Luego dijo que esas pinturas tenían una honestidad que no había visto en nadie más . Pero lo que no dijo —o lo que diría más tarde— es que también la vio a ella. Y eso fue suficiente.

Lo que empezó como una consulta artística se volvió vínculo en muy poco tiempo. Frida Kahlo empezó a frecuentar a Diego Rivera. Iba a verlo trabajar, lo escuchaba, lo observaba. El pintor, que no solía detenerse demasiado en nadie, quedó atrapado por esa mezcla de fragilidad física y fuerza emocional.

No hubo un noviazgo clásico . No hubo etapas prolijas. Hubo intensidad. En menos de un año, la relación ya era visible para su entorno. Compartían círculos políticos, conversaciones largas, una forma de entender el mundo que los acercaba tanto como los desordenaba.

Diego tomó la decisión de casarse con la misma determinación con la que vivía todo lo demás. Fue a hablar con el padre de Frida para pedir su mano. La respuesta no fue romántica: le advirtió sobre la diferencia de edad, sobre el carácter de su hija, sobre lo que implicaba unirse a ella. Diego no retrocedió. Frida tampoco .

Frida no aparece de la nada . Nació en 1907 en Coyoacán, en la Casa Azul. Hija de Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán meticuloso y silencioso, y de Matilde Calderón, una mujer profundamente religiosa y más distante.

A los 6 años tuvo poliomielitis. Una pierna más delgada. Una leve renguera. Ya desde chica, el cuerpo como territorio extraño. Pero lo que la marcó para siempre ocurrió el 17 de septiembre de 1925.

Tenía 18 años. Volvía en colectivo con su novio de entonces, Alejandro Gómez Arias. Un tranvía embistió al autobús. El impacto fue brutal. El vehículo quedó destrozado. Hubo varios heridos y muertos. Alejandro sobrevivió con golpes menores. Frida no. Un pasamanos de hierro atravesó su cuerpo : entró por la cadera y salió por la pelvis. Le fracturó la columna, la clavícula, las costillas. Le rompió el útero .

Quedó desnuda, cubierta de polvo dorado —un obrero llevaba láminas de oro, material que se usa para decorar o dorar superficies—, tirada en medio del caos. Los médicos no creían que sobreviviera .

Sobrevivió. Pero el dolor no se fue nunca más. Pasó meses inmovilizada, con un corset de yeso. Ahí empezó a pintar . No porque alguien se lo enseñara. Porque no podía hacer otra cosa.

Su madre mandó a poner un espejo en el techo. Frida se miraba. Y empezó a pintarse. Alejandro siguió cerca durante la recuperación, pero el vínculo ya no fue el mismo. Con el tiempo, la relación se diluyó . La vida de Frida había tomado otro rumbo.

Años después escribiría: “Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? ” No era una frase inspiradora. Era una forma de sobrevivir.

Cuando la conoció, Diego Rivera ya había tenido varias vidas .

Había estado casado con Angelina Beloff, una pintora rusa con la que tuvo un hijo, Diego, que murió siendo un bebé de poco más de un año en París, probablemente a causa de una infección respiratoria. La muerte del niño los marcó profundamente , pero también terminó de quebrar la relación: él se alejó, y ella permaneció en Europa, viviendo con dificultades económicas y sosteniendo una carrera artística mucho más silenciosa.

Después con Guadalupe Marín, una mujer de carácter fuerte y presencia arrolladora, con quien tuvo dos hijas, Lupe y Ruth. La relación fue intensa , atravesada por los celos, las infidelidades y episodios de violencia. Ambas hijas llegaron a la adultez —Ruth Rivera incluso tuvo una carrera destacada como arquitecta y académica en México—, mientras que Lupe mantuvo un perfil más bajo.

Y, entre medio, incontables amantes . Entre ellas, nombres conocidos dentro del mundo artístico y político, como la pintora Tina Modotti —aunque su vínculo no siempre está del todo documentado—, la actriz María Félix, con quien se le atribuyen cercanías, y, ya durante su relación con Frida, varias modelos, asistentes y mujeres de su entorno cotidiano. Pero más allá de los nombres, lo constante era el patrón: Diego se vinculaba con una intensidad inmediata y física, sin demasiados filtros ni intención de sostener exclusividad.

Diego no concebía el deseo como algo que hubiera que limitar. No era un hombre que ocultara o reprimiera sus vínculos : los vivía con naturalidad, incluso cuando eso implicaba herir. Podía ser afectuoso y presente, pero al mismo tiempo involucrarse con otras mujeres sin sentir que eso contradecía su manera de amar. No respondía a una lógica de fidelidad tradicional, ni tampoco a acuerdos claros: su forma de vincularse era expansiva, desordenada y muchas veces contradictoria.

Se casaron el 21 de agosto de 1929 en el registro civil de Coyoacán. No fue una boda glamorosa . Frida tenía 22 años. Diego, 42.

Ella llevó un vestido tradicional mexicano, sencillo pero con carácter. Él, un traje oscuro que le quedaba tirante en su cuerpo enorme. Hubo pocos invitados. Más curiosidad que celebración .

La madre de Frida no estaba contenta. El padre, en cambio, sí: admiraba a Diego. La frase que quedó fue la de su madre: “ Es como el matrimonio entre un elefante y una paloma .”

Diego tuvo muchas amantes. Modelos, artistas, mujeres del entorno. Pero hubo una traición que cambió todo. Cristina Kahlo. La hermana de Frida .

No fue un rumor. Fue real . Ocurrió alrededor de 1934. Cristina vivía cerca, formaba parte de la intimidad cotidiana. Entraba y salía de la casa. Compartía comidas, conversaciones, la vida diaria. No era una presencia lateral : era parte del núcleo.

El vínculo con Diego no fue un simple desliz. Fue una relación . Se sostuvo en el tiempo, en espacios compartidos, casi a la vista de todos. Cuando Frida lo descubrió, no hubo escándalo público. Hubo ruptura interna.

Se cortó el pelo. Dejó de usar los vestidos que a Diego le gustaban. Se fue de la casa. Era una forma de decir: “ ya no soy esa ”. Como dijo la misma Frida: “Donde no puedas amar, no te demores”.

En 1937, Leon Trotsky llegó a México exiliado, perseguido por Stalin. Diego y Frida lo alojaron en la Casa Azul. Trotsky tenía más de 50 años, era un intelectual brillante, pero no tenía el magnetismo corporal de Diego.

Frida lo sedujo. Le escribía cartas en inglés para que Natalia, la esposa de Trotsky, no entendiera. Se encontraban a escondidas dentro de la misma casa . Se comunicaban con gestos mínimos, miradas sostenidas más de lo necesario, papeles doblados que cambiaban de manos sin llamar la atención. Todo ocurría bajo el mismo techo donde también estaba Natalia. El riesgo era parte del atractivo .

No era un romance épico. Era un juego silencioso, cargado de tensión. ¿Se enamoró? No. Con Diego había una identificación visceral. Con Trotsky, juego, curiosidad, poder. La relación terminó rápido . El centro seguía siendo otro.

Frida no pedía permiso para desear. Tuvo amantes hombres y mujeres. Entre ellas, la fotógrafa Tina Modotti, con quien compartió cercanía política y una intimidad que desbordaba lo estrictamente amistoso. También fue vinculada a Josephine Baker durante su paso por México. Pero en Frida el deseo no era acumulación ni impulso desordenado. Era otra cosa: una forma de afirmarse, de recuperar el control sobre un cuerpo que tantas veces había sido límite.

Los artistas se divorciaron en 1939. Un año después, en 1940, volvieron a casarse. Esta vez en San Francisco. La segunda boda fue aún más austera . Casi privada. Sin grandes celebraciones. Pero con condiciones:

Ya no buscaban una convivencia tradicional . Durante esos años habían vivido incluso en casas separadas, diseñadas especialmente para ellos y unidas por un puente: dos espacios propios, conectados pero independientes .

La relación también había cambiado en lo íntimo. El vínculo ya no se sostenía desde la exclusividad ni desde la intensidad sexual de los primeros años. El cuerpo de Frida estaba atravesado por el dolor, y ambos entendían que el amor entre ellos pasaba por otro lado : la compañía, la admiración, una forma de pertenencia difícil de explicar.

No era una reconciliación romántica. Era un acuerdo posible entre dos personas que no podían separarse del todo. Ya no se elegían para empezar de nuevo. Se elegían para no perderse del todo.

Frida nunca dejó de pintar. Y nunca dejó de amar a Diego. “ Tuve dos grandes accidentes en mi vida: uno fue el tranvía… el otro fue Diego ”, declaró públicamente la pintora. A pesar de todo. El dolor físico empeoraba. Más operaciones. Más corsets. Más limitaciones.

En 1953 le amputaron una pierna. Entró en una depresión profunda. Diego estaba. A su manera. Intermitente, contradictorio, pero presente.

Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Tenía 47 años. La causa oficial fue una embolia pulmonar. Pero siempre hubo rumores de suicidio. Días antes había escrito en su diario: “ Espero alegre la salida… y espero no volver jamás ”. Murió en su Casa Azul.

Diego Rivera murió tres años después, a los 70 años. Tuvo otras relaciones. Pero ninguna como la de Frida . Dijo que ella había sido el gran amor de su vida. Que no había sabido comprenderla del todo. Murió acompañado, pero con esa marca.

Frida no aprendió a pintar de Diego. Se hizo sola , desde el dolor, desde la necesidad. Diego la legitimó ante el mundo. Pero Frida se construyó a sí misma.

Lo que tuvieron no fue una historia de amor “correcta”. Fue otra cosa. Una mezcla de dependencia, admiración, deseo, destrucción. Un vínculo donde amar no era calmarse. Era incendiarse . Y, aun así, volver. Como reconoció Frida: “Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior”.

Escribinos y contanos tu historia:

Amores Verdaderos es una serie de historias reales, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas.

Amores históricos cuenta romances reales de personajes que marcaron el devenir de nuestra historia.

Fuente: TN