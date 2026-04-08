Ni suavizante ni perfume: por qué recomiendan usar vinagre en el lavarropas

A la hora de lavar la ropa, el suavizante y los perfumes textiles suelen ser los aliados más elegidos. Sin embargo, en los últimos años empezó a ganar protagonismo un truco casero que promete mejores resultados sin sumar químicos: el vinagre blanco .

Especialistas en limpieza del hogar aseguran que este ingrediente no solo mejora el lavado, sino que también ayuda a eliminar bacterias, olores y residuos que el detergente por sí solo no logra remover.

El secreto está en su composición. El vinagre contiene ácido acético, una sustancia con propiedades antibacterianas y desodorizantes que actúa directamente sobre las fibras de la ropa.

A diferencia del suavizante, que muchas veces deja residuos, el vinagre limpia en profundidad y elimina restos acumulados de jabón, minerales y suciedad.

Incluso, su uso permite que las prendas queden realmente limpias, sin ese “olor a detergente acumulado” que puede aparecer con el tiempo.

No solo actúa sobre la ropa. El vinagre también ayuda a mantener el lavarropas en buen estado .

Con el uso diario, el tambor acumula restos de detergente, humedad, sarro y bacterias que generan mal olor y afectan el funcionamiento.

Por eso, muchos especialistas recomiendan hacer un lavado en vacío con vinagre al menos una vez al mes.

Para aprovechar sus beneficios, no hace falta hacer nada complicado:

Un dato clave: el vinagre no deja olor en la ropa , ya que se evapora durante el secado.

Fuente: TN