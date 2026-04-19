Santiago del Moro anunció que este domingo habrá una fuerte sanción para todos los jugadores de Gran Hermano

La producción de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cada vez está más exigente con ciertas cuestiones que hacen a la calidad e identidad del programa. Es por ello que, si uno de los participantes rompe las reglas, posiblemente todo el grupo sufra una sanción. Eso es lo que sucederá nuevamente este domingo 19 de abril , tras el adelanto que dio Santiago del Moro en sus redes sociales, luego de que un hermanito incumpliera una norma importante.

En sus historias de Instagram, Del Moro comunicó: “Sanción colectiva. Domingo 22.15 horas” , mientras que mostró una imagen del jardín de la casa con dos personas con máscaras. Incluso adhirió una cuenta regresiva para sumarle más suspenso y tensión a la situación, lo que dio cuenta de la gravedad del asunto.

Se especula que la razón de este castigo radica en que durante la semana Nazareno Pompei escuchó un grito proveniente de la calle. El grito decía que Catalina “Titi” Tcherkaski había votado por él . Esta información la entendió como una traición de parte de su compañera y, acto seguido, el participante lo comentó con parte de su grupo más cercano .

De inmediato la producción detectó un incumplimiento y decidió tomar acciones contra la casa. Esta medida tiene como fin proteger el aislamiento de los jugadores y evitar que usen los datos del exterior para construir en conjunto estrategias. Las normas son claras para quien ingresa al programa: si escucha gritos, no debe repetirlos, debatirlos o comentarlos . Simplemente tiene que hacer caso omiso y guardárselo para sí mismo.

Esto ya sucedió en otras ocasiones y la situación se desbordó al punto que todos los hermanitos se enteraron de los mensajes externos. Además, las familias y los fans suelen acercarse con megáfonos a los estudios de Telefe , donde se ubica la casa más famosa del país, y desde allí les advierten de posibles traidores o peligros que podrían perjudicar su permanencia en el juego.

Se espera que la producción aplique una acción fuerte contra todos. Dentro de las posibilidades, se considera una reducción en el monto de dinero semanal para hacer las compras o el envío directo a placa de nominación . Pese a que aquí ya se confirmó que la penalización sería colectiva, en la mayoría de los casos depende de cuántas personas tengan noción de los gritos y por ello se evalúa si debe ser o no individual.

En la temporada anterior de Gran Hermano , se implementó un control más estricto de este comportamiento, donde se priorizó que los gritos del afuera no debían comentarse o repetirse . En esta edición 2026, el canal fue claro al respecto y no permitirá que suceda de nuevo.

El 30 de marzo ya sufrieron una reducción en la cantidad de plata para comprar la comida porque Solange Abraham escuchó un mensaje que provenía desde la calle y rápidamente se lo replicó a parte de sus amigos dentro de la casa. Esto más tarde salió a la luz con la sanción que impuso Gran Hermano y que desató una fuerte pelea con Andrea Del Boca , días antes de que abandonara el reality.

Fuente: La Nación