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En qué canal pasan Argentina vs. Colombia por la final del Sudamericano Sub 17 hoy

Redacción CNM abril 19, 2026

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La selección argentina Sub 17 afronta este domingo la final del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Paraguay ante Colombia. El encuentro está programado a las 19.30 (hora argentina) en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Luque y lo arbitrá el colegiado local David Ojeda.

Para quienes no son clientes de DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook. Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar a la selección argentina Sub 17.

🏆 #ConmebolSub17 🗓 Final ⚽ @Argentina 🇦🇷 - @FCFSeleccionCol 🇨🇴 ⏲ 19.30 📺 @DSports 👨🏻‍⚖️ David Ojeda 🇵🇾 🏟️ Cancha Conmebol 📍 Luque, Paraguay 📝 https://t.co/3BcN1GJSbo pic.twitter.com/FNNxlOZqwo

Ambos seleccionados ya lograron el primer objetivo de clasificar al Mundial Qatar 2026 y anhelan quedarse con el título que tiene casi monopolizado Brasil, combinado que fue derrotado por los cafeteros en semifinales 3 a 0. La albiceleste, por su parte, accedió al duelo decisivo tras imponerse a Ecuador 3 a 1.

Dirigido por Diego Placente, los argentinos sufrieron una sola derrota en el torneo y fue justamente ante la Canarinha 3 a 0 en la primera etapa, en el Grupo B. Antes, vencieron a Perú 4 a 1 y a Venezuela 3 a 2. En su último duelo de la zona igualaron con Bolivia 1 a 1. En total sumó siete puntos y fue escolta de Brasil en la tabla de posiciones.

En la zona A, Colombia también fue segundo con siete unidaes. Empató con Ecuador sin goles, le ganó a Chile 1 a 0, cayó ante Uruguay 2 a 0 y se impuso al anfitrión 2 a 0.

Los combinados que no accedieron a las semifinales y se clasificaron a la Copa del Mundo a través de la ronda de perdedores fueron Uruguay, Chile y, por último, Venezuela.

El máximo ganador del Sudamericano Sub 17 es Brasil con 14 estrellas: 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023 y 2025. La Argentina lo ganó cuatro veces, la primera en 1985 y luego en 2003, 2013 y 2019. Los colombianos, en tanto, festejaron en una ocasión y fue en 1993.

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Fuente: La Nación


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