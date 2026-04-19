En qué canal pasan Argentina vs. Colombia por la final del Sudamericano Sub 17 hoy

La selección argentina Sub 17 afronta este domingo la final del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Paraguay ante Colombia. El encuentro está programado a las 19.30 (hora argentina) en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Luque y lo arbitrá el colegiado local David Ojeda.

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🏆 #ConmebolSub17 🗓 Final ⚽ @Argentina 🇦🇷 - @FCFSeleccionCol 🇨🇴 ⏲ 19.30 📺 @DSports 👨🏻‍⚖️ David Ojeda 🇵🇾 🏟️ Cancha Conmebol 📍 Luque, Paraguay 📝 https://t.co/3BcN1GJSbo pic.twitter.com/FNNxlOZqwo

Ambos seleccionados ya lograron el primer objetivo de clasificar al Mundial Qatar 2026 y anhelan quedarse con el título que tiene casi monopolizado Brasil, combinado que fue derrotado por los cafeteros en semifinales 3 a 0. La albiceleste, por su parte, accedió al duelo decisivo tras imponerse a Ecuador 3 a 1.

Dirigido por Diego Placente, los argentinos sufrieron una sola derrota en el torneo y fue justamente ante la Canarinha 3 a 0 en la primera etapa, en el Grupo B. Antes, vencieron a Perú 4 a 1 y a Venezuela 3 a 2. En su último duelo de la zona igualaron con Bolivia 1 a 1. En total sumó siete puntos y fue escolta de Brasil en la tabla de posiciones.

En la zona A, Colombia también fue segundo con siete unidaes. Empató con Ecuador sin goles, le ganó a Chile 1 a 0, cayó ante Uruguay 2 a 0 y se impuso al anfitrión 2 a 0.

Los combinados que no accedieron a las semifinales y se clasificaron a la Copa del Mundo a través de la ronda de perdedores fueron Uruguay, Chile y, por último, Venezuela.

El máximo ganador del Sudamericano Sub 17 es Brasil con 14 estrellas: 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023 y 2025. La Argentina lo ganó cuatro veces, la primera en 1985 y luego en 2003, 2013 y 2019. Los colombianos, en tanto, festejaron en una ocasión y fue en 1993.

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Fuente: La Nación