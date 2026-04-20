San Martín: apuñalaron a un hombre y lo dejaron inconsciente tras golpearlo con una piedra

Un hombre fue apuñalado y brutalmente golpeado este sábado por la noche en Villa Concepción, partido de San Martín , en el cruce de Campos y Hugo Unía, donde dos agresores lo atacaron y escaparon.

La víctima recibió varias heridas con un cuchillo y luego fue golpeada con una piedra en la cabeza, lo que la dejó inconsciente por varios minutos, mientras permanecía tendida en la vereda sin asistencia inmediata.

Según relataron vecinos de la zona, tras el ataque se dio aviso al 911, pero la Policía no acudió de inmediato . Ante la falta de respuesta, algunos se acercaron a la comisaría ubicada a pocos metros del lugar para pedir ayuda.

De acuerdo a los testimonios, los primeros efectivos llegaron caminando, mientras que el móvil policial tardó más de 20 minutos en arribar . En tanto, la ambulancia demoró cerca de 50 minutos , lo que generó indignación entre quienes asistieron a la víctima en los primeros minutos.

Durante ese lapso, el hombre recuperó la conciencia pese a las heridas, aunque sin atención médica. Finalmente, fue trasladado al Hospital Belgrano para recibir asistencia.

Los vecinos también denunciaron que encontraron el cuchillo utilizado en el ataque a pocos metros del lugar.

El hecho ocurrió en una zona donde ya se había registrado un episodio de inseguridad un año atrás, cuando delincuentes robaron una camioneta y mantuvieron cautivo a un chofer.

Por el ataque de este sábado, los agresores permanecen prófugos y hasta el momento no trascendieron detenciones ni información oficial sobre su identificación. La principal hipótesis sobre las causas que derivaron en este violento ataque apunta a un presunto ajuste de cuentas.

Fuente: TN