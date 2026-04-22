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Rociar vinagre en las paredes de la casa: para qué lo recomiendan y cuándo debe hacerse

Redacción CNM abril 22, 2026

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La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes en casi todas las casas. Si bien muchas veces se recurre al uso de productos químicos o remodelaciones para eliminarla, existe un método casero que puede mejorar su aspecto: rociar vinagre blanco .

Aunque a primera vista suene raro, este método tiene fundamentos prácticos y suma puntos a la hora de mejorar la higiene y el ambiente del hogar, especialmente cuando la humedad se hace sentir. El secreto está en las propiedades desinfectantes y antibacterianas .

El método del vinagre es ideal para:

Un dato clave: el olor a vinagre desaparece cuando se seca , así que no hay que preocuparse por el aroma fuerte al principio.

Fuente: TN


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