Rociar vinagre en las paredes de la casa: para qué lo recomiendan y cuándo debe hacerse

La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes en casi todas las casas. Si bien muchas veces se recurre al uso de productos químicos o remodelaciones para eliminarla, existe un método casero que puede mejorar su aspecto: rociar vinagre blanco .

Aunque a primera vista suene raro, este método tiene fundamentos prácticos y suma puntos a la hora de mejorar la higiene y el ambiente del hogar, especialmente cuando la humedad se hace sentir. El secreto está en las propiedades desinfectantes y antibacterianas .

El método del vinagre es ideal para:

Un dato clave: el olor a vinagre desaparece cuando se seca , así que no hay que preocuparse por el aroma fuerte al principio.

Fuente: TN