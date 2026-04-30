Robó 3 millones de pesos en la catedral de Venado Tuerto y lo atraparon mientras apostaba en el casino de Rosario

Un hombre oriundo de La Rioja fue detenido este miércoles luego de robar tres millones de pesos de la iglesia catedral de la ciudad santafesina de Venado Tuerto y viajar directo al casino de Rosario para apostar parte del dinero . La policía lo atrapó en ese lugar gracias a las cámaras y al aporte de testigos.

El acusado del robo, de acuerdo a lo que informan medios locales, aprovechó un ingreso sin medidas de seguridad sobre la calle 25 de Mayo, en Venado Tuerto, donde se encuentra la catedral de la Inmaculada Concepción para cometer el ilícito. Según el reporte policial, logró sustraer tres millones de pesos en efectivo y huyó sin que nadie lo detuviera.

Cuando las autoridades de la iglesia se dieron cuenta del hecho realizaron la denuncia y un rápido accionar de la policía, más precisamente del personal de la comisaría 2ª y de la Policía de Investigaciones (PDI), hizo que seguir los pasos del delincuente no fuera una tarea imposible.

Las cámaras de seguridad de la zona ayudaron para descubrir que el hombre, tras el robo, se dirigió a una remisería y tomó un auto con destino a Rosario , que se encuentra a más de 150 kilómetros de allí.

El hombre que llegó de La Rioja, se llama Germán Carlos, tiene 42 años y las autoridades investigan si actuó en complicidad con otras personas.

Tras más de dos horas de viaje, el destino de ese viaje fue finalmente el City Center, nombre del Casino de Rosario, que también tiene un hotel. Medios locales informaron que el hombre fue allí a gastar parte del dinero que se había robado un rato antes.

Fue a partir de la labor de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletic que, junto con el personal policial, lograron la orden para la intervención de las cámaras de seguridad del casino hotel, realizaron mensajes controlados y pudieron localizar y detener al sujeto luego de que intentara contactar nuevamente al chofer para solicitarle una operación financiera.

El hombre fue detenido y trasladado nuevamente a Venado Tuerto, donde quedó alojado en una celada y en los próximos días será llevado a audiencia imputativa y cautelar en tribunales.

Los fiscales investigan también si el ladrón tiene vinculación con otros hechos de similar naturaleza ocurridos en el norte santafesino, informó el portal Venado24.

Fuente: Clarín