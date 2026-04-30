Cayó el “emporio de la estafa”: desmantelan una banda que hacía trading trucho, empresas fantasmas y lavado de activos

La Policía de la Ciudad desmanteló una megabanda que tenía un verdadero emporio de la estafa virtual: criptomonedas, cuevas financieras y hasta una app trucha en la que movían el dinero de los damnificados.

Fue luego de larga investigación, que culminó con 21 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Allí encontraron más de 250.000 dólares (172.000 en billetes y otros 80.000 en criptoactivos), vehículos y dispositivos electrónicos.

La banda estaba integrada por dos familias. Ocho de sus miembros quedaron imputados en la investigación. Incluso se concretó la detención de uno de los involucrados, ya que registraba un pedido de captura vigente en La Rioja.

En la causa hay 200 damnificados de todo el país , aunque fuentes policiales señalan que ese número podría crecer.

La causa se inició en 2023 tras una denuncia por estafa en la ciudad de Puerto Madryn. La damnificada invirtió más de 100 millones de pesos y, tras un mes de obtener ganancias, el dinero nunca fue devuelto, lo que generó la intervención de la Justicia.

Los imputados ofrecían invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y también en empresas que cotizan en la Bolsa. Además, crearon una app trucha, donde los damnificados podían ver falsos movimientos financieros de las empresas en las que supuestamente habían invertido.

Es una pantalla similar a la utilizada en San Pedro hace unos años con la estafa de RainbowEx, donde los inversores podían ver cómo iban creciendo sus rendimientos.

Al momento de querer recuperar el dinero, los miembros de la banda decían que por restricciones administrativas del Banco Central no podían hacer movimientos de dinero.

La investigación realizada por los expertos de la Policía de la Ciudad pudo reconstruir la ruta del dinero digital , que incluía un elaborado esquema para lavar los activos.

La banda transformaba la plata de los damnificados en criptoactivos . Luego compraban autos e incluso importaban electrodomésticos para luego vender online.

Uno de los imputados era el responsable de la creación de empresas fantasmas , otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades, mientras que otros figuraban como dueños de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras .

"Todo este entramado permitía limpiar el botín obtenido de las estafas", explicaron fuentes policiales.

Los procedimientos se realizaron en domicilios y oficinas con fachadas de agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad eran los centros de operaciones de esta banda.

En total fueron 12 allanamientos en propiedades ubicadas en la Ciudad, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. Otros 9 operativos se hicieron en la Provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

Durante los allanamientos, se secuestraron más de 172.000 dólares, seis millones de pesos, además de criptoactivos por el valor de 80.000 dólares, cheques por cifras millonarias, vehículos adquiridos de manera ilícita, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.

Los operativos contaron con la participación de brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.

Fuente: Clarín