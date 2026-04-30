Juicio por Maradona: Verónica Ojeda insultó a Luque, Cosachov y Díaz y los trató de “asesinos”

Verónica Ojeda , madre de su último hijo de Diego Armando Maradona (60) , trató de “asesinos hijos de puta” al neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz , en el inicio de la quinta audiencia del juicio por la muerte del “Diez”, donde también recordó la promesa que le hizo a su ex pareja tras su muerte.

Ojeda continuó este jueves su declaración que debió ser interrumpida la jornada anterior por un problema técnico en la grabación de la audiencia. Entró unos minutos pasadas las 10.30 y expuso ante los jueces del Tribunal N° 7 de San Isidro.

Al igual que la audiencia pasada, Gianinna Maradona estuvo presente en la audiencia.

“Yo siempre los traté bien, aporté y discutí con gente para poder ayudarlos a ellos, a Luque, a Agustina y a Díaz, que lo ayudé para que se comunique con (el médico Alfredo) Cahe y escuchar que me trata así como persona. Me parece que no nos merecemos esto. Todas las cosas que nos hacen estos asesinos hijos de puta . Ahora entiendo la manipulación que nos hicieron a toda la familia. Nos decían cosas diferentes para que no estemos unidos”, expresó Ojeda, en medio de un crisis de llanto.

El testimonio de la testigo se dio luego de que se exhibiera un audio entre Cosachov y Díaz en donde la psiquiatra decía que la familia los apuraba para ver resultados sobre el tratamiento contra el alcohol de Maradona y donde el psicólogo se expresó de manera vulgar hacia Ojeda.

“Que la chupe Ojeda ”, escribió Díaz en una conversación con Cosachov que fue leída por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren , quien dirigió el interrogatorio a Ojeda.

La declaración de la mamá del último hijo del astro se centró en las últimas vez veces que vio a Maradona en la casa del barrio privado San Andrés. Fue en tres ocasiones: el sábado 14, el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre del 2020, fecha de la muerte del “Diez”.

“Yo fui a la casa el sábado 14, Diego estaba bien, se había levantado, había tomado una sopa, estaba de buen humor. Le preguntaba cosas de antes como para ver si estaban bien y recordaba. Me contestaba todas las cosas, sonreía. Ese día le hicimos un video a Leopoldo Luque diciendo que estaba bien. Lo cargaba a Luque en el video. Ese día lo disfrutó mucho a Dieguito. Estuve bastante tiempo, casi todo el día”, relató.

El panorama cambió totalmente la segunda vez que visitó a Maradona. Allí, Ojeda dijo que lo vio “ muy hinchado ” y describió como “robotizada” la voz del ex campeón del mundo en México 1986.

“Diego no estaba bien , estaba hinchado, estaba malo con todos menos con Dieguito, que entraba corriendo y se le tiraba encima y al único que lo dejaba entrar era a él. Estaba agresivo, malo, enojado, insultaba y nadie quería entrar. Estaba en la habitación y no salía”, remarcó.

Ojeda recordó que en ese momento sugirió llevar a su ex pareja a una casa en el campo o internarlo en la Clínica Avril, donde estuvo en 2007 en tratamiento por su adicción al alcohol.

“Eran una secta de gente que querían sacarle cosas a Diego. ¿Cómo puede hacer un médico esto?. Luque, Diego lo quería tanto hasta le regaló una moto . No entiendo por qué le hicieron esto a Diego, por qué nos manipularon. Yo quiero justicia”, dijo, entre lágrimas.

Sobre Luque, puntualizó que “le creía todo” y añadió: “Pensé que era el mejor. Después de Cahe, pensé que era un Dios, un 10 ”.

El miércoles 25 de noviembre de 2020, cerca del mediodía, Ojeda se estaba preparando para ir a visitar a Maradona cuando recibió el llamado del periodista Jorge Rial, que le consultó si tenía novedades de su ex pareja.

Sin noticias, Ojeda llamó a Vanesa Morla , hermana de Matías Morla , abogado del “Diez”. “ Diego está mal, es grave. Se descompuso. Andate para la casa ”, le dijo. En el camino se enteró de su muerte.

Allí le recordó a los jueces cómo fue el momento en que vio el cuerpo de Maradona, que yacía en una cama en una habitación que ella describió que había “un olor terrible”.

“Yo consideré que Dieguito no entre porque iba a ser una situación dolorosa para él. El padre estaba hinchado como una pelota. Cuando entré le dije a Diego ‘gracias por darme el hijo que me diste, te prometo que lo voy a cuidar ’. Gianinna estaba al lado, abrazándolo, y Claudia (Villafañe, ex esposa) en la puerta. Me despedí y salí”, recordó, llorando.

Luego de un breve receso donde la testigo se recuperó en un cuarto contiguo, Ojeda volvió explicó que consecuencias tuvo por la muerte de su ex pareja y padre de su hijo.

“ Ellos mataron al padre de mi hijo, que perdió a su papá . Mi hijo necesitaba estar con su papá más que nada. Él lo sigue padeciendo, llorando. Nos sigue costando todos los días. Ellos le sacaron lo más preciado que era su papá. Hay noches que llora mucho por su padre. Dice que habla mucho con su padre y yo le creo, tienen una conexión muy fuerte con él”, sostuvo, nuevamente acongojada.

Luego de un breve cuarto intermedio pedido por la defensa de Luque, Ojeda comenzó a responder las preguntas de los abogados del neurocirujano Roberto Rallín y Francisco Oneto .

Rallín fue quien realizó varias consultas con relación a cómo era Maradona con los médicos e hizo hincapié en la internación en Avril. Oneto le exhibió un documento de la historia clínica antes de que comenzara un picante ida y vuelta con la testigo.

“ No entiendo cómo podés defender a este monstruo ”, le dijo Ojeda a Oneto con relación a Luque. El juez Alberto Gaig, presidente del tribunal, señaló a la testigo que “son preguntas que a veces molestan pero es el control que tiene” la defensa.

La defensa luego mencionó la reunión que tuvieron los familiares con los médicos y personal de Swiss Medical en la Clínica Olivos, donde se definió la internación domiciliaria.

“¿Luque dijo que era neurocirujano, no clínico?”, preguntó Rallín. “ Luque era su médico clínico . Cosachov dijo que se iba a encargar de las pastillas y que Leo era el médico clínico y que iba a seguir haciéndolo y que se tenía que manejar. Era médico de Diego Armando Maradona”, aseguró la testigo, con tono firme.

Al instante, Ojeda se negó a responder si en ese audio de la reunión, que fue aportado por ella en la audiencia anterior, Luque afirmó que era neurocirujano. “Es una pregunta con chicana”, le señaló a la defensa de Luque. El juez le aclaró que ella no podía negarse a responder una pregunta de las partes.

“Era neurocirujano porque supuestamente lo había operado a Diego, pero medico clínico también”, reiteró.

Por último, aclaró que nunca tomó conocimiento que Pedro Di Spagna, otro de los imputados, pasó a ocupar el rol de médico clínico de Maradona.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín