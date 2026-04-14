Robaron en Palermo, los persiguieron y chocaron en Villa Urquiza: uno de los ladrones tenía 48 antecedentes como trapito

Dos delincuentes , uno de ellos con importantes antecedentes, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de que robaran un auto en Palermo y fueran perseguidos por las autoridades durante varios kilómetros.

Los ladrones habían logrado escapar por la General Paz, pero al ser descubiertos volvieron a ingresar a la Capital Federal y terminaron chocando en Villa Urquiza , donde fueron apresados.

El robo se produjo en Ángel Carranza y Nicaragua , en el barrio de Palermo. Un hombre de 63 años fue abordado por los delincuentes que se llevaron su auto, un Suzuki Fun negro , según relató el damnificado a los oficiales de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad que acudieron tras el llamado al 911.

Tras la emisión de la alerta, un lector de patentes detectó un rato después el paso del vehículo por la avenida Cantilo rumbo a Provincia, por lo cual personal de la División Anillo Digital hizo un seguimiento hasta visualizar el vehículo en la avenida General Paz altura Balbín, en sentido hacia el Riachuelo.

En ese lugar comenzó una persecución, que terminó en Constituyentes e Iberá, en Urquiza , donde el auto con los delincuentes chocó contra dos vehículos que estaban estacionados en la zona. Allí los policías detuvieron a los dos ladrones e incautaron del vehículo una réplica de pistola y un cuchillo .

Luego de la averiguación de las identidades de ambos, las autoridades descubrieron que uno de ellos, de 53 años, tenía antecedentes de 48 contravenciones como trapito en las comunas 13 y 14 , además de ingresos por robo, lesiones, por infracción a la Ley de Drogas y una condena cumplida por un hecho de 2016.

Según informó la Policía de la Ciudad, los detenidos y las armas quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 53, a cargo de la Dra. Érica María Uhrlandt, Secretaría 66 del Dr. Julio Augusto Pedroso.

Fuente: Clarín