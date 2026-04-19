River vs. Boca: quién gana hoy en el Monumental, según Chat GPT

Este domingo, en el estadio Monumental, desde las 17h, se enfrentarán River y Boca en una nueva edición del Superclásico . Con actualidades similares, los dos clubes intentarán quedarse con la victoria y así terminar de confirmar su buen momento en el torneo local.

A raíz de este partido trascendental en el fútbol argentino, la tecnología también juega su papel: la herramienta Chat GPT vaticinó cómo saldrá el encuentro.

Según datos recabados sobre cómo va cada equipo, el Chat GPT pronosticó una victoria del local por sobre Boca. Para dar más precisiones, confirmó que el resultado será 2-1 en favor de River .

“Si me pedís un pronóstico, veo un partido muy parejo, pero me inclino por River 2-1 Boca “, destacó la herramienta, quien no dudó a la hora de darles el triunfo a los dirigidos por Eduardo Coudet .

Dentro del análisis también se detalló quiénes harán los goles. El bot indicó que el Millonario comenzará ganando el encuentro con gol de Sebastián Driussi , quien viene en una racha positiva y con el arco abierto.

En el complemento, Miguel Merentiel empataría las acciones para darle suspenso al partido. Finalmente, a diez minutos del final, Facundo Colidio sería el héroe de la jornada y sumaría un capítulo más en la inexorable “Ley del ex”.

Posible formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Kendry Páez; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Posible formación de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El Superclásico está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Fuente: La Nación