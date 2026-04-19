Ben Shelton, campeón en Munich: el curioso récord que alcanzó el estadounidense

Ben Shelton saldó una deuda al conquistar este domingo su quinto título en el nivel ATP y el más importante pra él en polvo de ladrillo. Subcampeón un año atrás, el estadounidense, número 6 del ranking, aprovechó la altitud de Baviera para completar una semana impecable y convertir su servicio en un arma imposible de anular para sus rivales. Así obtuvo el ATP 500 de Munich , con una victoria por 6-2 y 7-5 sobre el italiano Flavio Cobolli en la final.

“Entré a la cancha jugando en un nivel muy alto, algo que ya había logrado ante él”, dijo Shelton durante la entrevista después de la conquista. “Lo más complicado es mantenerlo cuando él sube su nivel. Pero pude hacerlo en el segundo set, jugué un buen tenis. Estoy satisfecho con mi rendimiento durante toda la semana. He ido mejorando con el paso de los días y estoy contento con el trabajo hecho junto a mi equipo”, agregó.

El norteamericano nacido en Atlanta consumó un ejercicio de tenacidad. Luego de perder la final de 2025 frente a Alexander Zverev, Shelton avanzó para celebrar en uno de los torneos más tradicionales de la gira de polvo de ladrillo previa a Roland Garros. En este caso, la potencia de Shelton fue decisiva durante todo el certamen.

El 6° del ranking consiguió también cruzar una línea que no había superado en lo previo: nunca había derrotado a un Top 20 sobre tierra batida (0-4), y en la definición tuvo que lidiar con el oficio de Cobolli, curtido como pocos en la superficie más lenta del circuito.

El italiano, 16° del mundo, fue una dura prueba para Shelton, que de todos modos salvó las seis pelotas de quiebre que enfrentó en el partido para obtener el triunfo. Vale el dato: este es el mayor título en canchas lentas ganado por un estadounidense en 24 años . Ningún compatriota había obtenido un éxito de este rango desde que Andre Agassi ganó el Masters 1000 de Roma en la temporada 2002.

“Tengo grandes expectativas sobre polvo de ladrillo”, dijo Shelton, que obtuvo su primer título en este terreno como local, en Houston 2024. “Es un tipo de cancha en la que busco mejorar cada año. Poco a poco se está convirtiendo en una de mis superficies preferidas para jugar”, amplió.

El triunfo en Múnich le permite a Shelton consolidarse en la primera línea del circuito. Si bien no subirá en el ranking, el norteamericano quedará este lunes apenas 30 puntos debajo del número 5 del mundo, el canadiense Felix Augier-Aliassime. Por otro lado, sube tres posiciones, del 8° al 5° puesto, en el Race To Turin, la clasificación que determina el ingreso al ATP Finals al cierre de la temporada.

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Fuente: La Nación