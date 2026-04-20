Ricardo Centurión marcó un golazo en el 3 a 0 de Racing de Córdoba sobre Defensores de Belgrano, por la Primera Nacional

El gol fue mucho más que un 2-0 parcial, porque para Ricardo Centurión , además de ser el primero con la camiseta de Racing de Córdoba, fue como un renacer . Como una forma de sentirse otra vez pleno dentro del un campo de juego.

Por todo eso es que fue una escena completa. Un control imperfecto, una decisión instantánea y un derechazo furioso y teledirigido que viajó casi 30 metros antes de clavarse en el ángulo , bien lejos de la volada del arquero Alejandro Medina.

Después de eso, Ricky corrió en paralelo a la línea de cal con los brazos abiertos, como queriendo abrazar a todos los fanáticos que se acercaron al estadio de Nueva Italia a alentar a la Academia ante Defensores de Belgrano. Y luego tiró uno de sus pasos característicos , esos que lo acompañan desde que debutó en la primera de Racing, de Avellaneda en 2012.

La jugada tuvo algo de intuición y mucho de talento. Venía amagando desde el primer tiempo, con remates que insinuaban lo que estaba por venir. En el complemento encontró el momento justo: a los 15 minutos recibió fuera del área, de espaldas al arco. Se acomodó como pudo, dio una media vuelta y sacó un disparo sin demasiada preparación, casi por instinto.

La pelota salió con violencia, y dibujó una parábola perfecta hasta meterse contra el palo. Golazo. De esos que se gritan antes de que entren y sorprenden a todos los que están en el estadio.

"Ricky Centurión" Por el golazo del jugador de Racing de Córdoba ante Defensores de Belgrano. pic.twitter.com/1vhqCtRwxn

El impacto fue inmediato. La tribuna explotó y el partido cambió definitivamente. Porque hasta ese momento, si bien Racing había mostrado superioridad y estaba en ventaja gracias al tanto de Leandro Córdoba, el desarrollo todavía tenía márgenes de incertidumbre y el Dragón buscaba la forma de empatar. El tanto de Centurión rompió el equilibrio del encuentro y encaminó a su equipo a una goleada contundente, que selló Luciano Viano.

El valor simbólico también fue fuerte. A los 33 años, el ex Boca y Vélez eligió bajar al Ascenso para reconstruirse, después de un recorrido irregular y su último paso por el fútbol boliviano, donde defendió la camiseta de Oriente Petrolero. Y en ese contexto, cada aparición pesa más. Este tanto significó su vuelta al gol después de 140 días y reforzó una sensación: su calidad sigue intacta.

La conexión con la gente terminó de completar la escena. Cuando salió reemplazado apenas cinco minutos después del golazo por una molestia muscular, el estadio lo despidió con una ovación cerrada. El “Centuuuu, Centuuuu” bajó desde las tribunas como reconocimiento a su influencia en el partido y, también, a lo que representa su figura en este nuevo capítulo de su carrera.

"En Camilla" Porque así se retiró Ricardo Centurión en el partido ante Defensores de Belgrano. pic.twitter.com/6Y6JeS6pjs

El 3 a 0, además, tuvo consecuencias en la tabla. Racing cortó una racha negativa, se reacomodó en la zona alta (suma 14 puntos y quedó a 3 de Deportivo Morón, líder de la Zona A de la Primera Nacional). De paso, le quitó el invicto a Defensores, que terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones del arquero Medina y Francisco Tcherkaski.

Pero más allá de los números, la imagen que quedó fue la del gol: un bombazo inolvidable que encendió la tarde cordobesa y devolvió a Centurión al centro de la escena.

El delantero tuvo una destacada aparición en Racing, en 2012, en donde sus gambetas y su categoría se hicieron notar rápido. Fue clave en la obtención del Torneo Transición 2014. Poco después emigró a Genoa y más tarde volvió a lucirse en el fútbol argentino defendiendo la camiseta de Boca.

Pero su indiscutible calidad se vio afectada por su indisciplina, sus excesos y su reconocido gusto por las salidas nocturnas. Eso derivó en una carrera en la que deambuló por diversos clubes con un lucimiento escaso en períodos demasiado breves.

Después de consagrarse campeón del torneo 2016/17 con el xeneize regresó a Genia, más tarde a Atlético San Luis (México), luego a Vélez, salió a préstamo a San Lorenzo y a Barracas y regresó al Fortín, antes de hacer las valijas para probar suerte en el fútbol boliviano. En el medio también jugó la Copa Potrero, que organiza anualmente Sergio Kun Agüero.

En diciembre de 2023, Centurón fue interceptado por la policía de la Ciudad en un control en el barrio porteño de Villa Soldati y luego de realizarle el control de alcoholemia y narcóticos dio positivo por consumo de cocaína. Fue demorado, aunque no detenido, y su vehículo fue secuestrado .

El futbolista supo difundir en redes sociales fotos suyas con distintas armas de fuego . Estas imágenes circularon en dos oportunidades, cuando se desempeñaba como jugador de Racing y, años más tarde, cuando formaba parte del plantel de Boca Juniors.

En tanto, en septiembre de 2016, cuando Centurión jugaba en el club xeneize, chocó con su auto BMW y en aquella ocasión, también había huido del lugar. En ese entonces, la Justicia lo imputó por lesiones leves.

En 2018, cuando jugaba en Racing, Centurión protagonizó otro hecho polémico con las fuerzas de seguridad, cuando se opuso a un control por alcoholemia mientras circulaba por el partido de Lanús. Allí los agentes municipales de tránsito llamaron la atención del delantero por haber cruzado un semáforo en rojo , pero al intentar hacerle la prueba de alcohol en sangre, Centurión se negó y le secuestraron el vehículo.

El futbolista también fue centro de atención en una grave denuncia por violencia de género, radicada en la Comisaría de la Mujer de Quilmes. Su exnovia Melisa Tozzi lo denunció por agresiones y amenazas y la Justicia, por aquella acusación, dictó una restricción perimetral hacia el jugador y su madre, por amenazas contra Tozzi.

Hace tres años, Centurión -que reconoció ser amigo del presidente de Boca, Juan Román Riquelme- fue apartado del plantel de Barracas Central. El cuerpo técnico adujo “falta de compromiso” del jugador y trascendieron sus inasistencias prolongadas a los entrenamientos.

En tanto, el propio Centurión dijo atravesar un cuadro de ataques de pánico en 2022. “Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico , estuve desaparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo, era difícil”, supo manifestar sobre su estado de salud.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación