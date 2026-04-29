“Recibimos reconocimiento internacionalmente por nuestros logros”, dijo Milei ante empresarios

El presidente Javier Milei brindaba en la tarde de este miércoles un discurso ante la Expo EFI 2026 donde defendió una vez más lo que consideró “logros” de su gestión.

“Nunca en Argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”, expresó el mandatario, que más temprano había participado de l a sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorn i, en la Camara de Diputados .

Al destacar “logros” de su gestión como la baja de la inflación, el aumento del ahorro, la caída del riesgo país y la reforma laboral, el mandatario sostuvo que esos avances “ponen en evidencia que nunca en Argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”.

“Entiendo que no me quieran, algo que hasta podría compartir, pero por lo menos, primero, los datos” , pidió.

Y añadió: “Recibimos reconocimiento internacionalmente por nuestros logros. Pero como dice la frase: nadie es profeta en su tierra”.

En su afrenta contra la prensa, Milei insistió: “No voy a aceptar la psicopateada de los kukas y los periodistas. Voy a rematar sobre este grupo despreciable en un 95%. Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias, las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas”.

“Han dicho de todo sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico, y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme. ¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta a la libertad de expresión. Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia? Esto es para todos los llorones”.

En su balance de gestión, Milei destacó la creación del Ministerio de Desregulación. “Tenemos un ministerio que nunca existió en Argentina, que es una invención mía, que con ( Federico ) Sturzenegger lo llamamos puertas adentro el ‘Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Como tenemos claro que ponerle ese nombre hubiera sido muy nerd, le pusimos Ministerio de Desregulación”.

El mandatario destacó que esa gestión llevó a cabo “más de 15 mil desregulaciones a lo largo del período de gobierno”.

“Somos el gobierno más reformista. No solo de la historia argentina sino de la historia de la humanidad: nunca nadie hizo tanto en tan poco tiempo. Sacamos a un ritmo de 17 regulaciones por día. Casi que les diría que si duermen 7 horas, cuando terminemos esta charla, quizás sacamos una o dos regulaciones” , ejemplificó,

Fuente: La Nación