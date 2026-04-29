Gastón Dalmau se sinceró sobre el delicado problema de salud que sufrió de niño: “No podía juntarme con amigos”

Gastón Dalmau lleva dos décadas en el medio. Saltó a la fama por su personaje de Ramiro “Rama” Ordóñez en Casi Ángele s y, tras vivir varios años en los Estados Unidos, donde trabajó para Marvel, regresó a la Argentina y se consagró como ganador de MasterChef Celebrity (Telefe). El actor tuvo un mano a mano con Mario Pergolini y sorprendió a todos al revelar que cuando era niño le diagnosticaron un delicado problema renal que lo obligó a mantenerse alejado de sus amigos.

“Naciste con síndrome nefrótico renal severo” , le comentó Pergolini a su invitado en Otro día perdido (eltrece). Dalmau contó que se lo detectaron cuando tenía tres años y lo padeció hasta la adolescencia. Según especifica el sitio oficial de la Mayo Clinic , el síndrome nefrótico es “un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina” , y además de causar hinchazón, particularmente en los pies y los tobillos, aumenta el riesgo de otros problemas de salud.

“Es una enfermedad que puede derivarse en un trasplante, en no contarla o en diálisis todo el tiempo”, explicó el intérprete de 42 años. Pero su caso fue una cuarta variante: “O en la adolescencia, por temas hormonales, se acomoda . Y agradezco que las hormonas funcionaran y hasta el día de hoy estoy muy bien”.

Debió realizar un tratamiento con corticoides, lo cual recordó que le hinchaba la cara, y como su cuadro era tan delicado, tuvo que reducir al mínimo las tardes de juegos con amigos, algo difícil en todas las edades, pero especialmente para los niños: “ No podía juntarme con muchos amigos por el tema de las bajas defensas, no podía comer con sal, iba a los cumpleaños con mis galletitas sin sal . Cosa complicada...”.

En este sentido, contó que en medio del difícil momento, recibió ayuda de un terapeuta y contó con la contención de su familia. “Tengo dos hermanos mayores, uno es administrador de empresas y el otro licenciado en Economía, pero siempre fui como el consentido ”, comentó. A pesar de la delicada salud que tuvo desde la infancia hasta la adolescencia, logró reponerse y continuar con su vida de la mejor manera.

Fuente: La Nación