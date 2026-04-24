Rápida respuesta del Reino Unido a la posibilidad de que Trump apoye a la Argentina por Malvinas: “Las Falklands votaron abrumadoramente por seguir siendo británicas”

El vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reafirmó este viernes que la soberanía de las islas Malvinas "recae en el Reino Unido". Y luego salió la jefa del Foreign Office Yvette Cooper , con la misma posición

Ambos funcionarios hablaron con énfasis y luego hubo una catarata de reacciones en Londres tras la difusión de informe en el que EE.UU. supuestamente revisa su posición neutral en la disputa de soberanía entre los británicos y la Argentina. Reino Unido aboga por su derecho al autodeterminación.

"Las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar , y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido", sostuvo el vocero del premier Starmer.

Por su parte, Cooper, que es Secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Reino Unido sentenció: "Las Islas Falkland son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleños. Como dijo Stephen Doughty en el Parlamento esta semana una vez más, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable." Doughty, que está a cargo de Europa, Norteamérica y los llamados Territorios de Ultramar -ex colonias- había dicho a principios de semanas que el compromiso británico "con la autodeterminación, la soberanía y la defensa" de las Malvinas y su pueblo "es firme, y siempre será lo primero".

The Falklands Islands are British - sovereignty rests with the UK, self-determination rests with the islanders. As Stephen Doughty said in Parliament again this week, our commitment to the Falklands is unwavering. https://t.co/4eHD3KyNZV

La agencia Reuters había afirmado en un cable distribuido este viernes que entre las alternativas que estudia el Gobierno americano para "castigar" a sus aliados que no apoyaron a a Donald Trump en la guerra de Irán, está el apoyo a la Argentina en su reclamo por las Malvinas. Concretamente sería una retaliación a la aparente reticencia o negativa de aliados de Estados Unidos a darles acceso, bases y derechos de sobrevuelo para su guerra junto a Israel contra Irán. La fuente anónima que habló con Reuters también incluyó el deseo del presidente estadounidense de echar a España de la OTAN, lo que no puede hacer de acuerdo a los reglamentos de la Alianza Atlántica.

Esta semana se supo que Javier Milei está invitado para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que va a tener lugar en Londres, en julio. Y el presidente argentino dijo en diciembre que deseaba viajar al Reino Unido para abril o mayo, lo que por ahora no está en agenda. Milei quiere visitar al dirigente de la ultraderecha británica, Nigel Farage.

Además, el caso toma al Gobierno tratando de remontar un diálogo con Londres que estaba trunco desde la salida de Diana Mondino como canciller en octubre de 2024. Sus sucesores, Gerardo Werthein y Pablo Quirno, tomaron una senda menos dialoguista sobre el Atlántico Sur y ya no hubo más reuniones.

Tanto es así que eso hace peligrar una vez más una candidatura argentina internacional, en este caso la de Rafael Grossi como secretario general de las Naciones Unidas . La embajadora Mariana Plaza, contaron fuentes diplomáticas en Buenos Aires, tuvo en Londres un gesto inusual para la soberanía argentina y las posiciones reacias de los británicos, ya que recibió en la embajada al candidato británico a la Corte Internacional de Justicia, Dapo Akande. Es un africano nacionalizado, profesor en Oxford. Pero los británicos nunca apoyaron las candidaturas argentinas.

Plaza también está explorando con Quirno las posibilidades de hacer un acuerdo de comercio en con el Reino Unido, ya sea bilateral o dentro del Mercosur. Pero el estrecho acuerdo en todas las áreas -incluyendo el ámbito comercial, estratégico y militar- que acaban de firmar Brasilia y Londres, y los acuerdos que por sus lado tienen Chile, y Uruguay con el Reino Unido, dejan muy rezagada a la Argentina, dominada por las peleas políticas y un enfoque pendular de la cuestión Malvinas, más allá del reclamo de soberanía que no varía. Más aún, la empresa Navitas, de Israel -aliado de Milei- va a empezar a explotar petróleo en 2028 junto a la británica Rockhopper. Eso es como una "bofetada" a la historia argentina.

Así y todo, el portavoz de Downing Street aseguró este viernes que el gobierno de Starmer "no podría ser más claro sobre la posición del Reino Unido" y que "la soberanía reside en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial".

Y añadió: "Ya hemos expresado esta postura de forma clara y constante a las sucesivas administraciones estadounidenses , y nada va a cambiar eso".

Así como en el Reino Unido hay una política de Estado con sus territorios de ultramar, que son sus ex colonias, gobiernen británicos o laboristas, para Starmer las Malvinas no son indiferentes.

El premier afirmó rotundamente durante la campaña y tras asumir el cargo que las islas son británicas y seguirán siéndolo , asegurando que la soberanía no es negociable.

Calificó el tema como "algo personal" debido a que su tío fue un excombatiente de la guerra de 1982.

Por su parte, Milei, dijo en las últimas horas al canal de streaming Neura: “Estamos haciendo avances como nunca se han hecho sobre las Malvinas”, mientras que desde hace tiempo, las tribus libertarias expresan en las redes sociales, que Trump puede ayudar a "recuperar" las Malvinas. Aunque siempre se dijo neutral, Estados Unidos apoyó al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas, mientras que Chile directamente le prestó apoyo militar en territorio a los británicos.

The Falkland Islands are British. As I confirmed to Parliament earlier this week, our commitment to the self-determination, sovereignty and defence of the Falkland Islands and their people is resolute - and will always come first. 🇬🇧 🇫🇰 https://t.co/NM7KSwjv3F

Al igual que cuando Donald Trump reclamaba la adquisición de Groenlandia, hubo reacciones en el Reino Unido muy impopulares para el presidente de los Estados Unidos por el contenido del informe del Pentágono. Sobre todo en tre los veteranos británicos de la Guerra en el Atlántico Sur, quienes curiosamente tienen muy buen vínculo con sus contrapartes argentinas.

El almirante Lord West of Spithead, que fue oficial al mando del HMS Ardent, una fragata que fue hundida en la guerra con Argentina de 1982- manifestó con estridencia al diario The Independent que los informes eran “un insulto para el pueblo autónomo, autosuficiente y libre de las Islas Falkland”, y agregó: “¡Cómo se atreven!”.

Por su parte, la líder conservadora Kemi Badenoch afirmó a The Independent que una posible revisión de la política estadounidense era "un completo disparate" y la comparó con la anterior amenaza de Donald Trump de anexionarse Groenlandia.

“Las Islas Malvinas son británicas, lo han sido durante mucho tiempo. La soberanía es soberanía británica”, declaró a los medios de comunicación.

El líder de los Liberal Demócratas, Sir Ed Davey, afirmó que la visita de Estado del rey Carlos a Estados Unidos, de la próxima semana, debería "cancelarse."

Y el aliado de Miilei, el líder del Partido Reformista, Nigel Farage, afirmó que plantearía el tema personalmente al presidente argentino. Según declaró a la agencia de noticias Press Association: “Esto es absolutamente innegociable. De ninguna manera vamos a siquiera debatir sobre la soberanía de las Islas Falkland”.

“Ese mensaje, por supuesto, llegará a los estadounidenses. Pero, igualmente, a finales de este año me reuniré con el presidente Milei en Argentina y le diré: ‘Mire, queremos tener excelentes relaciones con su país, pero esto no es negociable’”.

Fuente: Clarín